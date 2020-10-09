В Хабаровске мужчина сядет в колонию за попытку купить два боевых пистолета Фото: Оперативная съемка

Летом 2019 года один из жителей города Хабаровска обратился к своему приятелю и попросил найти ему человека способного подать два боевых пистолета. Причем не абы каких, а специальных, оснащенных приборами бесшумной и беспламенной стрельбы. Такие как раз используются спецподразделениями и состоят на вооружении военных разведчиков.

Мужчина раньше имел проблемы с законом и как сообщают источники близкие к следствию боевое оружие было ему необходимо чтобы расправиться со своими недругами, с которым он давно уже конфликтовал.

Знакомый вывел его на своего приятеля – военного, проходившего службу в части, дислоцированной в селе Князе-Волконское. Тот, выслушав просьбу согласился продать два пистолета бесшумных ПБ (6П9) оснащённых штатными глушителями.

О сделке стало известно сотрудникам военной контрразведки. Дальнейшие переговоры велись уже под их непосредственным контролем. Покупателя взяли с поличным, в автомобиле во время покупки оружия и патронов к нему.

Было возбуждено уголовное дело, по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» которое вскоре отправилось в суд.

- В августе 2020 года Хабаровский районный суд Хабаровского края признал фигуранта виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 4 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в УФСБ России по Восточному военному округу.

Однако подсудимый с приговором не согласился. 6 октября 2020 года рассмотрев апелляционную жалобу, Хабаровский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.