В Хабаровске резонансным стало строительство гаражей возле детского сада Фото: Ольга КИВА

В Хабаровске разгорается скандал со строительством гаражей рядом с детским садиком. Пока на территории, где установят боксы, перепахали землю, и, судя по тому участку, располагаться бетонные коробки будут впритык к забору. Такой поворот событий не устраивает ни сотрудников соцучреждения, ни родителей. Однако владельцам машин, похоже, это не интересно.

Одна из родительниц, которая утром узнала неприятную новость от воспитателя, позвонила в отдел землепользования. Любопытства ради разговор был записан и любезно предоставлен редакции «КП»-Хабаровск».

- Участок принадлежит дому, расположенному по адресу: улица Ворошилова, 6. Они могут управлять своим земельным участок на свое усмотрение, - отчеканила сотрудница отдела.

Специалист также отметила, что действия собственников в этом случае регламентируются Жилищным кодексом. То есть, если собственники решили поставить гаражи, то имеют полное право. Странно в этом случае, что не учитывается абсолютно, что гаражи будут вплотную стоять к соцобъекту, вокруг которого, на минуточку, должна быть санитарная зона, определенная СанПин. Но судя по тому, как гаражи будут располагаться, и что заезд к ним будет вдоль забора детсада, про санитарную зону можно будет забыть.

- Пока по этому поводу написано заявление в полицию. Также вопрос будет решаться на уровне главы комитета по управлению Индустриальным районом, - прокомментировала заведующая детским садом Ульяна Пахомова.

Ольга Демидова, одна из родителей, узнав новость о строительстве гаражей таким неудобным образом буквально опешила.

- То есть дети вечером выходят гулять и в это врем буду съезжаться автолюбители, и дети будут дышать выхлопными газами. Это первое. Второе, а как же вопрос безопасности? Мы по этому участку сейчас детей водим, а потом тут будут машины ездить. А вдруг кого-нибудь задавят, - возмущается женщина.

Бдительные родители озвучили проблему в соцсети ФОТО: скрин

К слову, на участке, где развернулось строительство, неплохо было бы сделать тротуар, чтобы мамам с детьми было комфортно покидать территорию садика. Уместны здесь были бы и таблички с надписями, запрещающими выгул собак. Однако на такие мелочи, необходимые для родителей и детей ни у кого не находится времени, а строительство гаражей организовали довольно быстро.

Между тем, бдительные родители озвучили проблему в соцсети и уже успели получить ответ. Прилагаем скрин.