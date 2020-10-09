Первое собрание Народного совета в Хабаровске: вопросы, планы, предложения Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 8 октября прошло первое собрание участников Народного совета. Гости этого события встретились на площадке краевого музыкального театра. Задать вопросы и озвучить свои предложения Михаилу Дегтяреву пришли около 300 человек.

В Совете будут работать представители всех 17 районов, люди разных поколений. Самой молодой участнице встречи 20 лет, она лидер движения «Волонтеры-медики». Самому опытному члену Совета в ноябре исполнится 83 года.

На первом заседании участники совета договорились сформировать стратегию развития региона на ближайшие 20 лет. В частности речь шла о том, как улучшить жизнь в регионе и о развитии таких направлений, как экономика, городская среда, малый бизнес, социальная защита, законодательство, экология, строительство, транспорт, медицина, спорт, народный контроль, поддержка ТОСов, защита прав граждан.

- Наше видение – мы должны сделать край центром притяжения людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы Хабаровск стал столичным городом-миллионником. Надо ставить перед собой большие цели. Без этого не будет развития вперед, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Участникам встречи презентовали систему «Народный Выбор». Первый заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата губернатора и правительства края Александр Никитин по поручению Михаила Дегтярева рассказал, что это интернет-проект на базе портала «Голос27». С его помощью будут аккумулировать инициативы граждан. Проголосовать за каждую из них может каждый желающий, победившие проекты получат софинансирование из «Народного бюджета». Сейчас система работает в тестовом режиме. К слову, Хабаровский край станет шестым регионом в России, где запустили этот интеллектуальный продукт.

Первый народный совет длился почти четыре часа, Михаилу Дегтяреву задали больше 60 вопросов. Среди участников также были представители районов края, которые отправляли свои вопросы через мессенджеры.

На первом собрании Народного совета решили для начала выбрать оргкомитет, который займется дальнейшей организацией встреч. Члены Совета объединятся в комитеты или рабочие группы для работы в конкретных направлениях.

По итогу Михаил Дегтярев отметил:

- Сложилось ощущение, что таких форматов раньше в крае не было, и люди это подтвердили.

Очередное заседание Народного совета запланировали на 28 октября.