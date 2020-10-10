Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 10 октября 2020

Больше ста случаев заболевания подтвердили за прошлые сутки Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

По состоянию на утро 10 октября 2020 года на территории Хабаровского края выявлен 101 новый случай заражения COVID-19. Общее число заражений коронавирусом составило 12836. Из них вылечились 10148 человек. За прошедшие сутки зафиксировано два новых летальных исхода. Общее число умерших составляет 112 человек. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

Динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией по версии Яндекс-Коронавирус

По числу зараженных коронавирусом лидируют Хабаровск и Хабаровский район, где выявили в общей сложности 9536 случаев. На втором месте Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район, где выявили 1879 случаев заболевания. На третьем месте район имени Лазо - там 247 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет.

Напомним, в крае усилены меры профилактики. Введено обязательное дистанцирование при проведении общественных мероприятий, а жителям старше 65 лет рекомендовано вернуться к режиму самоизоляции.