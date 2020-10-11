Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 11 октября 2020 года Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 11 октября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 12938. Из них вылечились 10171 человек, скончались 114, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 102 новых случая заболевания. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По числу зараженных коронавирусом лидируют Хабаровск и Хабаровский район, где выявили в общей сложности 9536 случаев. На втором месте Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район, где выявили 1879 фактов заболевания. На третьем месте район имени Лазо - там 247 случаев заражения.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.