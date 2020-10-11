Взрыв грузовика в Хабаровске в фотографиях

В Хабаровске взорвался грузовик Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Накануне днем, 10 октября, Хабаровск всколыхнуло сообщение о взорвавшемся грузовике. По предварительной информации, происшествие случилось на улице Гагарина, 8 у остановки вблизи жилого дома. Взрывной волной вынесло окна в доме. К месту происшествия оперативно отправились пожарные расчеты.

Хабаровск всколыхнуло сообщение о взорвавшемся грузовике Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Прибывшие огнеборцы установили, что горит автомобиль на площади семь квадратных метров. Внутри него находился газовый баллон. Из-за высоких температур он разгерметизировался. Как результат, пострадали остекления балконов и окон в трех квартирах на третьем и четвертом этажах рядом расположенного дома. Информация о пострадавших не поступала, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты обследуют пострадавшие помещения, уточняют возможные повреждения Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Со слов очевидцев также пострадало помещение магазина на первом этаже здания. Пожарные в 15:45 ликвидировали открытое горение, а в 16:17 полностью ликвидировали возгорание автомобиля. Пока специалисты обследуют пострадавшие помещения, уточняют возможные повреждения. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.