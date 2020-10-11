Ко дню основания Хабаровского края 2020: самый большой заповедник ФОТО: Левченко Сергей

В этом году Хабаровскому краю исполняется 82 года. История региона начинается с 20 октября 1938 года после разделения Дальневосточного края. До праздничной даты мы постараемся рассказать о выдающихся особенностях нашего региона. Условно этот проект назвали «Самое-самое в Хабаровском крае!». Это значит, что до дня рождения региона мы будем рассказывать о том, что можно преподнести с приставкой «самое». Теперь о самом большом заповеднике «Джугджурский».

Заповедник далеко, а регулярное транспортное сообщение отсутствует ФОТО: Левченко Сергей

Государственный природный заповедник «Джугджурский» находится на побережье Охотского моря в Аяно-Майском районе и занимает площадь 859 956 гектаров. Добираться до него сложно – находится он далеко, а регулярное транспортное сообщение отсутствует. Однако доехавшие сюда вопреки трудностям могут своими глазами увидеть уникальную дикую природу края - огромные стаи парящих птиц, бескрайние морские просторы уникальные ландшафты и живописные пейзажи. Особенные здесь восходы и закаты, отражающиеся в чистых морских водах.

- На территории заповедника расположена группа Мальминских островов, которые сейчас в статусе «Памятник природы». Их давно облюбовали морские птицы, которые огромными колониями прилетают сюда в поисках убежища. Мальминсике острова необитаемы. Они представляют собой нагромождения скал, покрытых достаточно буйной растительностью, и небольшие прибрежные полоски. На каменных пляжах вокруг островов отдыхают морские млекопитающие - морской лев (сивуч), морской заяц (лахтак), обыкновенная нерпа (ларга), кольчатая нерпа (акиба), а так же полосатый тюлень - крылатка, - рассказали в дирекции заповедника.

Мальминские острова ФОТО: Левченко Сергей

Здешняя природа практически не тронута человеком, настоящие хозяева этой земли - медведи, лисы, лоси, снежные бараны и другие животные, свободно ходят по здешним лесам. К слову, на территории заповедника 211 видов животных, а также 753 вида растений, из которых 33 вида включены в Красную книгу Хабаровского края, шесть видов – Российской Федерации.

Присоединяйтесь к нашему проекту и предлагайте идеи, о чем самом-самом в Хабаровском крае можно рассказать. Пишите в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7 909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

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