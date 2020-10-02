Быть или не быть самороспуску Законодательной думы Хабаровского края VII созыва

Денис Кром, заместитель председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Думы, согласился прокомментировать решение комитета. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Идея о самороспуске краевого парламента впервые была озвучена в середине июля, после того, как 9 июля был арестован Сергей Фургал, бывший губернатор Хабаровского края. Тогда некоторые депутаты заявили: мы были избраны как команда губернатора и должны теперь сложить свои полномочия. Тогда же Ирина Зикунова, спикер краевого парламента, охладила коллег: сдать мандаты - значит предать доверие избирателей и поставить край в очень сложное положение.

Какое-то время казалось, что инициаторы идеи самороспуска вдумчиво оценили последствия такого демарша и отказались от мысли. Но на очередном заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Законодательной думы края в повестке оказался вопрос о принятии постановления о… самороспуске парламента.

Слово взяла Ирина Зикунова, снова напомнив коллегам о той ответственности, которая возложена на каждого депутата избирателями. Игорь Гудин, председатель комитета, коснулся финансовой стороны – избирательные кампании дело дорогое. В итоге инициативу члены комитета не одобрили, причем единогласно.

К сожалению, Петра Емельянова, депутата, выдвинувшего этот вопрос на рассмотрение, на заседании по объективным причинам не было, и пообщаться с ним не удалось. Однако его коллеги к общению были готовы. Денис Кром, заместитель председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Думы, согласился прокомментировать решение комитета.

- Вопрос этот обсуждался и муссировался ранее, но в устной форме. В этот раз наш коллега подал обращение в письменной форме. По регламенту думы мы обязаны рассматривать обращения, - объяснил Денис Кром. - Риторика уже известна: депутаты получили мандаты не благодаря своим личным и профессиональным качествам или партийной принадлежности, а благодаря тому, что объявили себя «командой губернатора». Губернатор ушел, значит, должна уйти и Законодательная дума седьмого созыва.

По мнению парламентария, подобную риторику используют те, кто случайно оказался в рядах депутатов, кто не шел работать на благо людей, а те, кто имел какие-то свои личные цели.

- Покажи пример. Начни с себя – сдай мандат, если все твои достоинства ограничиваются только тем, что ты «в команде», - продолжает Денис Кром. - Самое главное, что прозвучало и на заседании комитета: председатель думы напомнила, сколько конкретно проголосовало людей за действующих депутатов. Люди изучили кандидатуры, давали наказы кандидатам, потратили время, придя на участки. Есть сомнения в эффективности депутатов? Можно посмотреть, что сделал за год работы шестой созыв и седьмой, сравнить и понять. Причем по каждому конкретному депутату.Но что это даст?!Люди станут лучше жить? Или будет резкий экономический рост? Или может в одночасье появятся фапы в отдалённых поселениях? Ответ очевиден.

Мы все разные, идем от разных районов,от конкурирующих партий ,но на мой взгляд это всё не важно,главное что бы цель была одна!

В меру своих полномочий и возможностей улучшить уровень жизни жителей Хабаровского Края . Я, например, шел от Центрального района Хабаровска. Могу сказать, что мне партийная принадлежность мэра нисколько не мешает. Когда вопросы касаются благополучия людей,нужно объединять все усилия и просто РАБОТАТЬ!

Финансовая сторона вопроса, отметил народный избранник, тоже важна. Около 150 миллионов рублей тратит в среднем Хабаровский край на одну избирательную кампанию такого уровня, как выборы депутатов краевой думы.

- Бюджет Хабаровского края и так испытывает трудности. Более того, из-за пандемии коронавируса и ее экономических последствий у нас под вопросом выполнение ряда важных социальных программ, - продолжает собеседник. - Начинается верстка бюджета на 2021-2023 годы – кто будет принимать бюджет, если дума самораспустится? На секунду предположим, что такое произошло. В конце октября краевой парламент распускается, в конце ноября проходят выборы и приходят другие люди, которым еще нужно вникнуть в специфику законотворческой деятельности, пройти режим адаптации. А уже декабрь. В таком случае принятие бюджета на последующие три года может быть сорвано. И что будет делать исполнительная власть? Жизнь в крае фактически будет заморожена.

Денис Кром считает, что точка в обсуждении поставлена, дальше говорить не о чем. Инициатива была продиктована больше эмоциями (вполне понятными), чем холодным разумом. Однако продолжать дискуссии на эту тему – значит тратить драгоценное время на говорильню.

- Сейчас у нас хватает серьезных, реальных проблем. Давайте решать их, давайте работать, - подытожил депутат.