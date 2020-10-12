ОМОН разогнал митингующих в Хабаровске 10 октября 2020: факты и слухи

По подсчетам мэрии на площади собралось около пятисот человек Фото: Борис КОКУРИН

В субботу, 10 октября правоохранители впервые применили силу для разгона несанкционированного митинга в поддержку Сергея Фургала. До этого момента протестные акции, продолжающиеся уже 92 дня, обходились без спецслужб и спецсредств. Интернет немедленно наполнился видеороликами и фотографиями самого шокирующего свойства, а под ними сотни возмущенных комментариев. И, конечно, слухи и новости, одна страшнее другой. Мы попробовали собрать их во едино и отделить «овец от козлищ», вычленив то что было на самом деле и отсеев домыслы и вымыслы.

ФАКТЫ

Навстречу митингующим действительно вышел ОМОН. Поводом для акции силовиков называют палаточный городок, разбитый на газоне на главной городской площади. Протестующие установили три палатки, возле которых поставили динамики, транслирующие лозунги. Охраняющие здание белого дома сотрудники полиции обращались с призывом демонтировать конструкции, но услышаны не были.

На крыльце Белого дома - полиция Фото: Борис КОКУРИН

- Граждане, вы нарушаете российское законодательство, - обратился к собравшимся сотрудник полиции. – Ваши действия подпадают под статью 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России. Требуем убрать незаконные конструкции. В случае неповиновения или сопротивления сотрудникам полиции к вам будет применена физическая сила.

По подсчетам хабаровской мэрии на несанкционированную акцию протеста в Хабаровске 10 октября вышло около пятисот человек. После традиционного шествия люди стали расходиться. На площади осталось несколько десятков человек. Тогда и появился палаточный городок, просуществовавший чуть более получаса.

В ходе операции, бойцами ОМОНа было задержано двадцать пять человек: двадцать мужчин и пятеро женщин. Первые семь дел об административных правонарушениях уже сегодня рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска.

ОМОН применял физическую силу ФОТО: Светлана Зеленова

Три материала поступило по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Три по части 6.1 («Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры»). Еще один по части 8 этой же статьи («Повторное совершение административного правонарушения»), - рассказали в центральном районом суде Хабаровска.

Среди задержанных мужчины и женщины ФОТО: Светлана Зеленова

ВЫМЫСЛЫ И ДОМЫСЛЫ

У любой медали, как известно, две стороны и кроме официальной информации, по соцсетям и телеграм каналам начали активно расползаться домыслы один другого краше. Так, число задержанных начало стремительно рости, называли цифры в тридцать и даже сорок человек. Множество непроверенной, а порой и откровенно фейковой информации и о состоянии здоровья задержанных, к которым бойцами ОМОН и Росгвардии была применена физическая сила. Да и происхождение «палаток раздора» называют совершенно разное. В одном из пабликов «Вконтакте» прозвучала версия о том, что палатки поставили люди, которых протестующие видели впервые, выражено было и сомнение в том, что они местные жители. Достоверной информации о них, кстати, найти не удалось. Не нашла подтверждения и версия о том, что женщина, которую увезли с площади в карете скорой помощи погибла. Личность ее раскрыта, а сама она жива, хоть и получила травму. Кстати, недостоверной оказалась и информация о том, что прибывший на площадь Ленина ОМОН – родом с Кавказа.

Несмотря на инцидент несанкционированные акции протеста продолжаются.