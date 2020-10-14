Где отметить Хэллоуин 2020 в Хабаровске? Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Хэллоуин 2020 в Хабаровске отметят с размахом (насколько это позволит эпидемия коронавируса, конечно - прим. авт.) в различных заведениях города. Заграничный праздник полюбился и прижился в нашей стране достаточно давно - возможно, в том числе еще и потому, что когда-то в России и Малороссии существовал похожий праздник под названием Коляда. В этот день было принято наряжаться в шкуры животных, надевать рога и маски, придавая себе вид одновременно и смешной, и страшный, и с песнями и колядками ходить по деревням, выпрашивая в награду лакомства. «Комсомольская правда» подготовила для вас подборку заведений, где можно весело отметить Хэллоуин 2020 в Хабаровске как детям, так и взрослым.

МАСТЕР-КЛАССЫ К ХЭЛЛОУИНУ

Начинать нужно, разумеется, с подготовки к празднику, ведь на Хэллоуин принято украшать свой дом кукольной нечистью, печеной и свежей резной тыквами, разнообразными тематическими сладостями и выпечкой.

«Тыквенный ужас» (0+)

Мастер-класс по тыквам от Золушки проведут в ресторане «Эхо». После встречи принца Золушка насовсем позабыла о тыкве, которая перенесла ее в чудесныи мир. И тыква решила напомнить о себе…

Посетителей этого мастер-класса ждут ужасающе-страшные истории от Золушки, вместе с которои вы расколдуете тыквы, сделав их живыми.

«Эхо», ул. Волочаевская, 54. 30 октября с 17:30 до 19:00. Стоимость мастер-класса 850 рублей. Обязательна запись по телефону 8 (4212) 79-17-91.

Мастер-класс по росписи пряников (0+)

Лофт «Zона комфорта» приглашает детей на ужасно вкусный мастер-класс по росписи пряников. Маленьких посетителей ждет не только сахарное творчество, но и просмотр мультужастиков на большом экране, фотографии в хэллоуинской фотозоне. На память дети унесут красиво упакованные пряники и заряд хорошего настроения.

Лофт «Zона комфорта», ул. Советская, 3. 31 октября, начало в 11:00, продолжительность 1, 5 часа. Стоимость мастер-класса 600 рублей. Обязательна запись по телефону 8-909-843-33-06.

«Тыковка» (8+)

На Хэллоуин принято украшать свой дом кукольной нечистью, печеной и свежей резной тыквами - попробуйте и вы Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Этот мастер-класс подойдет и детям, и взрослым. Самое главное - записаться не позднее, чем за сутки до начала мероприятия.

Самый осенний овощ - это тыква. Она такая же яркая, как деревья вокруг. А еще тыкву можно превратить в светильник Джека и освещать им путь в самую жуткую ночь.

Посетителям предлагают сделать теплую тыкву в технике сухого валяния. Она может стать красивым дополнением к образу или уютным сувениром - решать только вам.

«Талисман», ул. Фурманова, 2. 24 и 31 октября в 13:00. Стоимость мастер-класса 500 рублей. Обязательна запись по телефону 8-909-851-84-88.

ХЭЛЛОУИН 2020 В ХАБАРОВСКЕ: ДЕТЯМ

Детский Хэллоуин 2020 в Хабаровске организуют сразу на нескольких площадках - выбирайте костюм для вашего чада и смело ныряйте в водоворот магии, тыкв и сказочной нечисти.

Pink Halloween (0+)

Розовый Хэллоуин - это самый добрый Хэллоуин 2020 в «Хуба Бубе». Маленьких гостей праздника ждет анимационная программа с Малефисентой и Авророй, дискотека с розовой, белой и золотой бумагой, а также вкусные сладкие угощения и много фотографий на память от фотографа.

«Хуба Буба», ул. 65-летия Победы, 1. 31 октября в 10:45. Стоимость билета 1500 рублей. Обязательна запись по телефону 8-924 112-26-23.

«Монстры на каникулах» (6+)

Граф Дракула для себя и своей любимой дочки построил хорошо укрытый от посторонних глаз отель, куда монстры со всего света приезжают отдохнуть от семейных забот, повседневной суеты и, конечно, людей. Но вездесущие школьники проникают и сюда. И, конечно, все хотят встретиться с хозяином отеля - но как его отыскать?! Да, граф Дракула постарался, чтобы каникулы прошли с пользой для вашего ума - вас ждут интеллектуальные испытания и командная работа!

В программе:

- квест-приключение;

- шоу-вечеринка в стиле «Монстры на каникулах»;

- двое костюмированных ведущих - Дракула и дочь Вольфыча;

- игровой реквизит для участников: плащи, шляпы и загадочные заклинания;

- декорации резиденции графа Дракулы;

- чаепитие / pizza party / праздничный обед;

- церемония награждения.

«Роял-Лайм», ул. Выборгская, 97. 31 октября в 12:00 и 15:00. 1 ноября в 12:00 и 15:00. Стоимость билета 1000 рублей.

Детский Хэллоуин (8+)

Страшно увлекательно и ужасно весело проведут свой день мальчишки и девчонки, посетив Halloween party. Профессор Кровушкин подготовил массу страшных конкурсов, да таких, что волосы дыбом встанут!

Всех гостей ожидает:

- мистический черный ящик;

- аквагрим;

- воздушные черви;

- тематическая фотозона;

- мультужастики;

- танцы и игры.

Лофт «Zона комфорта», ул. Советская, 3. 31 октября в 14:00. Стоимость билета 650 рублей. Обязательна запись по телефону 8-909-843-33-06.

Halloween Fest (0+)

Детский центр Арлекин на Хэллоуин 2020 в Хабаровске устраивает целый день тематических развлечений. Вас ждут хэллоуинские фотозоны, специальные угощения от кафе «Зазеркалье», гадания с Бабой-Ягой, дикие танцы в Зомбиленде, а также бесплатные игровые программы:

- Хэллоуин-пати в 16:00.

- Трансформеры против монстров в 18:00.

- Серпантиновая вечеринка и розыгрыш призов в 20:00.

Призовой фонд - десять тысяч рублей.

С 14:00 монстры начнут дарить сладости, тематические локации начнут работу с 15:00.

Мастер классы:

- блеск тату (запись каждые 30-40 минут);

- изготовление слизи (запись каждые 40-50 минут);

- сахарная паутина.

МЦ «Арлекин», ул. Льва Толстого, 2. 31 октября в 14:00. Вход свободный.

Майнкрафт Halloween (0+)

Это самый необычный Хэллоуин в «Хуба Бубе» для любителей ставить блоки друг на друга и находить приключения. Анимационная программа с ведущим Майнкрафт, Малефисентой и, конечно, Стивом.

Дискотека с черной, зеленой и золотой бумагой. Вкусные сладкие угощения и много фотографий на память от фотографа ждут посетителей. Приходите в костюмах!

«Хуба Буба», ул. 65-летия Победы, 1. 1 ноября в 10:45. Стоимость билета 1500 рублей. Обязательна запись по телефону 8-924 112-26-23.

ХЭЛЛОУИН 2020 В ХАБАРОВСКЕ: ВЗРОСЛЫМ

Хэллоуин - один из немногих праздников, который взрослые ждут с нетерпением наравне с детьми Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Хэллоуин - один из немногих праздников, который взрослые ждут с нетерпением наравне с детьми. Куда пойти на Хэллоуин 2020 в Хабаровске, если вы уже не ребенок - смотрите далее.

Страшно веселый Хэллоуин в «Хабаровске» (6+)

В этот день кинотеатр «Хабаровск» открывает свои двери для детей от шести лет и взрослых, чтобы отметить самый «ужасный» праздник в году. Мероприятие будет проходить в виде квеста, участвуют команды от 5 до 10 человек.

В программе шоу световых картин от волшебника плюс фокусы; мастер-класс по изготовлению: свечи, тыквы, слайма; коробка страха (от обычного предмета до настоящей лягушки); зельеварение от ведьмочки с элементами крио-шоу; приготовление зелья по своему вкусу; просмотр короткометражного мультика плюс попкорн (в диско-комнате); неоновая дискотека и неоновый браслет в подарок; фотограф и «страшно-красивая» фотозона.

Кинотеатр «Хабаровск», ул. Стрельникова, 4. 31 октября в 12:00, 16:00 и в 19:00. Стоимость участия 700 рублей. Обязательна запись по телефону 8-924-405-03-20.

Halloween с группой Naga'Я (18+)

Страшно музыкальные, ужасно танцевальные и жуть какие красивые - это группа Naga'Я из Биробиджана, которая выступит в баре «Гараж».

«Гараж», ул. Волочаевская, 15. 31 октября в 22:00. Стоимость билета 400 рублей.

Хелоуинское киноутро (6+)

Детей и взрослых приглашают окунуться в красочный мир Мексики. В программе:

- мультпросмотр «Книга жизни»;

- ароматная сахарная вата из рук сказочного персонажа;

- тематическая фотозона.

Лофт «Zона комфорта», ул. Советская, 3. 1 ноября в 11:30. Детский билет - 400 рублей. Взрослый плюс ребенок - 600 рублей. Обязательна запись по телефону 8-909-843-33-06.

Rock Halloween в Хабаровске (18+)

Для тех, кто ждал этого события целый год - Crossroad собирает всех любителей веселья, чертовщины, адского угара, живой музыки, танцев до упаду и новых знакомств на самый крупный праздник этой осени Rock Halloween 2020.

Выступают:

The Starkillers (werewolf turborock);

Кони Буденного (zombie punk rock);

Gate of Asura (venom death-core);

Shotgun king (doomsday nu metal);

«Каменистый путь» (beer folk punk);

Ad inceptum (graveyard thrash-black);

После живого звука на третьем этаже стартует рок-караоке.

Crossroad, ул. Муравьева-Амурского, 3Б. 1 ноября в 18:00. Стоимость билета 400 рублей.