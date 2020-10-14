В Хабаровске скандал с гаражами у забора детсада обрастает новыми эпизодами Фото: Ольга КИВА

В Хабаровске разгорелся на ровном месте скандал из-за строительства гаражей. Предприимчивые автолюбители присмотрели себе участок рядом с детским садом №208 и решили его использовать для своего удобства. Планы у людей грандиозные и несколько утопичные. Посмотрим на это событие глазами участника – мамы одного из воспитанников детсада Ольги Демидовой.

- Я пришла, когда тележурналисты уже брали интервью у автора идеи строить гаражи впритык к забору детсада. У запасного входа на территорию соцобъекта уже собрались родители и сотрудники, которые слушали, что говорит мужчина и не скрывая недовольства начинали медленно закипать, - рассказывает Ольга.

МНЕНИЯ ОППОНЕНТОВ

Человек в черных очках вещал, что убрал помойку, которая якобы была на территории, пытался убедить, что никому эти гаражи не помешают. Момент, когда он представился журналистам, не застали. Время спустя у «говорящих очков» с кем-то из митингующих завязался диалог, который дальше вопроса «А вы кто?» не продвинулся.

Мини-митинг у детского сада №208 Фото: Ольга КИВА

Главным аргументов «говорящих очков» было то, что участок принадлежит дому №6 на улице Ворошилова и делать они с ним могут, что хотят. При этом он абсолютно не хотел ни понимать, ни слышать, что есть правила планировки, в которых прописаны расстояния от детского сада до гаража и СанПин, определяющий норму санитарной зоны вокруг детского сада. Мужчина отчаянно навязывал свою утопическую идею, что никому вреда от наличия гаражей не будет, и даже заверял, что автолюбители будут убирать за собой мусор.

- У нас гараж в ГСК. Там охранник чуть ли не палкой автовладельцев гоняет, чтоб мусор за собой убирали. Там поэтому чисто. А здесь за этим кто следить будет? – задала новое направление дискуссии Ольга.

Ее тут же подхватили сотрудники детсада и другие родители, напоминая о правилах пожарной безопасности. Пока «говорящие очки» нервно расхаживали по территории, противники гаражей ожидали приезда чинов. И вот этот момент настал. Участники мини-митинга окружили гостей и внимали каждому слову.

ИТОГ СОБРАНИЯ

Среди приехавших были представители городской администрации, комитета по управлению Индустриальным районом, Горэлектросетей. Каждый из гостей смог высказать свою позицию с точки зрения закона. Например, чиновники признали, что при одобрении строительства не учли наличие детсада и подстанции на участке. Выяснилось, что «говорящим очкам» выделили другой участок под гаражи, но у них есть проблемы с его освоением и только поэтому мужчина решил создать проблемы всем остальным. Такую логику понять сложно. Мало того, собственники соседнего дома обнаружили, что ушлый мужчина практически захватил часть чужого двора.

Чиновники приняли все-таки верное решение о приостановке работы, заведующей детского сада рекомендовали написать обращение в Роспотребнадзор. Гаражи в этот участок явно не вписываются, хотя бы потому что, что там проходят инженерные коммуникации, да и расстояния, предписанные правилами планировки, будут нарушены. Чтобы окончательно решить этот вопрос, нужны обоснования специалистов. Редакция «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.