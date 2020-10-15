Это Хабаровск! Питомник Лукашова

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

В ближайшее время жители Хабаровского края - собственники налогооблагаемого имущества начнут получать налоговые уведомления на уплату имущественных налогов (транспортный, земельный налог и налог на имущество) за 2019 год. Когда нужно уплатить имущественные налоги физических лиц и какова ситуация с рассылкой налоговых уведомлений в крае? Что делать гражданину, если он не получил налоговое уведомление или увидел там некорректную информацию о своих объектах налогообложения? Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Ольга Викторовна Сидорова, старший государственный налоговый сотрудник отдела налогообложения имущества УФНС России по Хабаровскому краю.

Ольга Сидорова, старший государственный налоговый сотрудник отдела налогообложения имущества УФНС России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске бесплатно установят 150 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок и стекла. Преимущественно они разместятся близ учреждений социальной сферы. До конца года муниципалитет должен получить субсидию на установку контейнеров для сбора ТКО из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология». Общие лимиты финансирования будут установлены в ноябре этого года, доля софинансирования города составит 2,5% от общей суммы. Подробности инициативы в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам раскрыл заместитель начальника отдела управления ЖКХ Антон Александрович Пятков.

Антон Пятков, заместитель начальника отдела управления ЖКХ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вокруг хабаровского питомника имени Лукашова не утихают споры, про него говорят и на Народном совете. Как сообщили в краевом правительстве, большое внимание уделяется развитию общественных территорий и пространств в крае. Территория природного парка «Питомник имени Лукашова» может стать центром притяжения не только для жителей ближайших микрорайонов, но и для жителей всего города, в том числе иностранных гостей. Какие перспективы развития у любимой хабаровчанами зоны «стихийного отдыха» нам рассказал Алексей Александрович Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края.