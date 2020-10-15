Миллион квадратных метров в год: Михаил Дегтярев обсудил пути решения проблемы доступного жилья с застройщиками

На совещании с руководством строительного блока, представителями муниципалитета и крупных застройщиков накануне, 14 октября, обсуждались вопросы, связанные с увеличением темпов возведения доступного жилья. Фото: Правительство Хабаровского края

«Мой дом – моя крепость», какой русский не знает этой пословицы. Однако, далеко не все жители Хабаровского края способны похвастаться наличием собственных квадратных метров. Михаил Дегтярев знает об этом не из третьих уст. Сам столкнулся с целым рядом проблем при покупке недвижимости в краевой столице. Так что, на совещании с руководством строительного блока, представителями муниципалитета и крупных застройщиков накануне, 14 октября, обсуждались вопросы, связанные с увеличением темпов возведения доступного жилья.

Определенные возможности для реализации амбициозных, но вполне реальных планов дает нацпроект «Доступное жилье». В рамках проекта к 2024 году стоит задача – ежегодно вводить в строй не менее 352 тысяч квадратных метров, а к 2030 году – 411 тысяч квадратных метров жилья. При этом с учетом негативной динамики в строительной отрасти, связанной с распространением коронавируса, федеральный минстрой снизил показатели для Хабаровского края. Президентом Владимиром Путиным планка поднята еще выше – 1 миллион квадратных метров. Это, среднем, около 0,82 квадрата на каждого жителя края в год.

Михаил Дегтярев призвал ориентироваться на цифру в миллион квадратных метров жилья в год Фото: Правительство Хабаровского края

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Хабаровске в 2020 году составила 79197 рублей. Такими данными оперирует федеральный минстрой. При том, что в среднем по стране за тот же квадрат платят 43000 с хвостиком. Что же планирует краевое правительство для снижения стоимости социального жилья до приемлемого уровня?

А планы вполне исполнимые. Получить федеральное софинансирование на возведение водопровода и дорожной сети, прокладку тепломагистрали ТМ -35, которая обеспечит подключение дополнительных потребителей, используя мощности ТЭЦ-3. Согласно заявке, которую краевые власти направили в федеральный минстрой, объем федерального софинансирования под эти объекты должен составить около 2,5 миллиарда рублей. Речь также идет о дополнительных средствах на завершение строительства поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска. Вопрос выделения средств региону Михаил Дегтярев возьмет под личный контроль.

- Один миллион квадратных метров в год - это тот ориентир, к которому должны стремиться все, кто задействован в работе строительного сектора. Мы хотим, чтобы Хабаровский край развивался. Без строительного сектора, доступного жилья эту задачу не решить, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Отметим, что 67% будущего жилья планируется построить в краевой столице. Для этого выделены участки в районе Ореховой сопки, улицы Аэродромной и Брянского переулка. 42 площадки определил городской муниципалитет.

Участники встречи также обсудили вопросы, связанные с расселением аварийного фонда. Речь идет о 205 тыс. квадратных метров жилья. При этом на первом этапе строительство развернется в отношении домов, которые были признаны аварийными до 1 октября 2017 года. Это 62 тысячи квадратных метров жилья.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 24 многоквартирных домов в 15 населенных пунктах края для расселения 2 тысяч 461 человека.

В Хабаровске таким образом планируется расселить около 14 тысяч кв. метров аварийного жилья. Помимо средств федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, для реализации программы в ближайшие несколько лет дополнительно потребуется около 1,3 млрд рублей средств краевого бюджета. В этом случае региону удастся завершить программу досрочно и в приоритетном порядке претендовать на получение финансирования на реализацию второго этапа.