Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Музыкальный четверг. Хабаровская Краевая Филармония

Прямой эфир 15 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Очередной музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Сегодня в нашей студии не опять, а снова музыканты Хабаровской Краевой Филармонии. Творческий коллектив «Солисты Краевой филармонии» представили вниманию наших радиослушателей произведения из программы «От песни до романса».

Василий Захаров, клавиши, управляющий творческим коллективом «Солисты Филармонии»

Василий Захаров, клавиши, управляющий творческим коллективом «Солисты Филармонии»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анатолий Затеев, баян, Заслуженный артист России

Анатолий Затеев, баян, Заслуженный артист России

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Виктория Коростелёва, вокал, сопрано

Виктория Коростелёва, вокал, сопрано

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дарья Игонина, вокал, сопрано

Дарья Игонина, вокал, сопрано

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это - Хабаровск!Интересное

Рекомендуемые