Музыкальный четверг. Хабаровская Краевая Филармония

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Очередной музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Сегодня в нашей студии не опять, а снова музыканты Хабаровской Краевой Филармонии. Творческий коллектив «Солисты Краевой филармонии» представили вниманию наших радиослушателей произведения из программы «От песни до романса».

Василий Захаров, клавиши, управляющий творческим коллективом «Солисты Филармонии» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анатолий Затеев, баян, Заслуженный артист России Фото: Сергей ПЯТКОВ

Виктория Коростелёва, вокал, сопрано Фото: Сергей ПЯТКОВ