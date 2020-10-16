Ко дню рождения Хабаровского края: "Дети рисуют родной край" - конкурс "Комсомолки"

Конкурс к дню рождения Хабаровского края Фото: Евгения МОЛОТОВА

Редакция "КП" - Хабаровск" поздравляет жителей края с предстоящем днем рождения! Наши юные читатели приняли участие в конкурсе, посвященном этому знаменательному событию. Мы не ставили ограничений по жанру работы или по материалам (карандаш, краски, аппликация и прочее). Главное, чтобы в работе отражалась любовь автора к родному краю, его природе, людям, которые в нем живут.

На суд самого строгого и компетентного жюри мы предлагаем лучшие из работ, присланных родителями наших участников на конкурс "Дети рисуют родной край". Работы на конкурс принимались с 8 по 16 октября. В течение следующих дней вы можете отдать свой голос за понравившиеся вам работы. Итоги конкурса мы подведем 19 октября. А победителей поздравим 20 в эфире радио "Комсомольская правда".

Ну и конечно, просим любить и жаловать партнеров нашего конкурса!

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА:

Детская парикмахерская "Карамелька"

https://www.instagram.com/karamelka_khv/

Детский центр "Фэмили парк"

https://www.instagram.com/yubileyniy27/