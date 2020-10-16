Михаил Дегтярев взялся за наведение порядка в речных перевозках Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Глава региона Михаил Дегтярев посетил Хабаровский судостроительный завод. Во время своего визита он пообщался с руководством предприятия, осмотрел недостроенные пассажирские суда и сделал определенные кадровые выводы.

Исполняющий обязанности директора Игорь Фомин представил Михаилу Дегтяреву программу развития, которая позволит вывести предприятие на новый уровень. На сегодняшний день Потенциальные инвесторы проявляют интерес к производственным помещениям завода. Речь идет о строительстве судов из композитных материалов и о размещении на площадях завода Центра скоростного судостроения. Этот проект руководство прорабатывает совместно с КБ «Ситех» из Нижнего Новгорода.

Глава региона Михаил Дегтярев посетил Хабаровский судостроительный завод Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Когда осмотрели цеха, перешли к обсуждению развития речных перевозок. Сейчас на стапелях завода стоят два недостроенных пассажирских судна проекта А45-2. Их собирались задействовать на речных маршрутах, но из-за ошибок в проекте работы остановили. Также увеличилась смета. Пока предполагается, что проект доработают, а достройку выполнят с помощью лизинговых схем.

- История с судами этого проекта требует определенных кадровых выводов. Это, конечно, безобразие. Мы их в любом случае будем достраивать, чтобы они долгие годы служили людям. К новым заказам надо относиться более скрупулезно, тщательнее просчитывать экономическую составляющую, - отметил врио губернатора края.

Отметим, что на сегодняшний день почти закончились работы и по пассажирскому судну на воздушной подушке. Его также можно задействовано на речных перевозках. Кроме обновления парка судов, в регионе собираются оптимизировать систему эксплуатации речных перевозок, создав краевого оператора.

Добавим, что со стороны региональных властей необходим контроль за расходованием бюджетных средств, потраченных на заказы. Ситуация с Хабаровским судостроительным заводом тому подтверждение. Именно из-за недостатка контроля и безответственности возникла ситуация, когда деньги потрачены, а регион так и не получил заказанные суда. В связи с этим Михаил Дегтярев заметил, что равнодушным и некомпетентным чиновникам не место в его команде.