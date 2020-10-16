Арка в цвету: в старинном национальном поселении Охотского района отметили хозяев лучших дворов.

На деревянной изгороди сестер Громовых «цветут» яркие растения, «порхают» бабочки, «живут» птицы.

Арка с населением около 600 человек, где живут эвены и русские, считается одной из самых живописных точек севера Хабаровского края. Дома из деревянных срубов уютно расположились среди горного распадка в плотном окружении вековой тайги и горных рек. Даже в советские годы в Охотском районе Арку величали «нашей маленькой Швейцарией».

- Мы хотим вовлечь как можно больше людей в процесс создания благоустройства села, - говорит идейный вдохновитель конкурса-смотра на самый благоустроенный двор, коренная жительница Наталья Алексеева. - Природа нам дала много - первозданная красота реликтовой тайги, горные ручьи с питьевой водой, дикоросы. Хочется, чтобы Арка жила.

В этом году особенно вдохновил роскошный цветник Антонины Белолюбской, чей двор признан образцовым

Наталья Алексеева много лет заведует хозяйственной частью аркинской школы. В прошлом году она собрала инициативную группу и оформила стенд в центре села с призывом посоревноваться в оформлении территории дворов. Идея многим пришлась по душе. А когда аркинцы увидели результаты первого конкурса и похорошевшие участки соседей, сами загорелись украсить свои дворы.

В этом году особенно вдохновил роскошный цветник Антонины Белолюбской, чей двор признан образцовым. Чего здесь только не было! Огненные настурции, белоснежные хризантемы, багряные астры, солнечные петуньи, ярко синие дельфиниумы, небесные васильки, рыжие бархатцы, лиловые ирисы.

- Мне по душе организовать вокруг себя в теплый сезон буйство цвета. На пенсии с головой ушла в ландшафтный дизайн и даже занялась селекцией. Постоянно экспериментирую и вывожу новые сорта цветов, - делится Антонина Федоровна. - Не использую при оформлении грядок пластик. Обрамляю клумбы природным материалом. Камнями, деревом. Нравится стиль «альпийские горки». Мои саженцы есть во дворе школы, детского сада, на участках односельчан. Люблю делиться рассадой. Пусть родная Арка цветет. Мы здесь организовали настоящее садово-огородное общество. Взяли под опеку сельские сосны, высаженные лесничими в шестидесятых.

Щедрые луковые связки, украсившие двор, братьев Фабричновых словно сошли с барочных натюрмортов.

Несмотря на северное расположение, Арка вполне может похвалиться относительно теплым летом. Овощные культуры здесь неплохо адаптируются и приживаются. Это подтверждают братья Сергей и Евгений Фабричновы, удостоенные звания «Лучший хозяин». Их щедрые луковые связки, украсившие двор, словно сошли с барочных натюрмортов.

В Арке стали возвращать к жизни заброшенные здания. Причем аутентичная бревенчатая кладка при этом часто сохраняется. Своими силами возродили два дома сестры Галина и Полина Громовы. А на то, как они расписали забор, приходят полюбоваться все односельчане. Такого творчества здесь еще не видели. На деревянной изгороди «цветут» яркие растения, «порхают» бабочки, «живут» птицы.

- Дома, которые мы отремонтировали, были абсолютно заброшенным и, стояли без окон, без дверей, - рассказывает о своих трудах Галина Громова. – Рядом поставили баню и теплицу, вспахали огород. Соединили подворья общим забором. Посмотрели на него и решили, что не бывать ограде в традиционных сдержанных цветах. И расписали доски в стиле граффити. Теперь многие думают повторить наш опыт.

Сестры Громовы на фоне своего шедевра

Соревнование домовладельцев уже стало отличным стимулом для многих аркинцев. По инициативе жителей улицы Набережная возвели симпатичный пешеходный мостик через небольшую речку. Во дворах появились интересные постройки, рассказывает Наталья Алексеева.

Конкурс поддержал «Полиметалл»: победители получили садовую и хозяйственную утварь, яркие кашпо, рабочий инструмент. Компания более 20 лет в рамках социального партнерства с районной Ассоциацией коренных и малочисленных народов Севера традиционно финансирует проекты, связанные с сохранением культуры и национальных промыслов местного населения. Только в 2020 году на эти цели направлено 2 млн рублей.

- В компании с интересом откликнулись на просьбу инициативной группы жителей Арки о финансовой помощи в проведении конкурса, - комментирует заместитель начальника управления по связям с общественностью Хабаровского филиала «Полиметалла» Анастасия Мазилкина. – Для нас это новый опыт взаимодействия с местными сообществами в Охотском районе и ещё одно направление сотрудничества.

А Наталья Алексеева мечтает, что в будущем конкурс «Образцовый двор» расширится и вовлечет еще больше участников. «Надеюсь, что со временем Арка станет краше, появятся скверы и зоны отдыха. При этом село не потеряет самобытность», - говорит она.

Начинание жителей Арки поддержал "Полиметалл"

Текст: Ольга Гончарова