Афиша мероприятий в Хабаровске на неделю: Александр Малинин и театр на Таганке. Фото: с сайта Александра Малинина

Александр Малинин (12+)

Имя Александра Малинина не нуждается в особом представлении. Певец по-настоящему любим не только в нашей стране, но и за рубежом. Творчество Малинина органично сочетает традиции русского романса и современное звучание. Его глубокие и искренние интонации заставляют трепетать сердца публики. Мы слышим характерную задушевность, есенинский бунтарский дух, бесшабашную удаль и аристократическую утонченность.

Биография Александра Малинина - прямое доказательство того, что для настоящего таланта нет ни преград, ни условностей. Рожденный в семье рядовых железнодорожников, Саша Малинин сочетал, казалось бы, несочетаемые вещи - много времени уделял спорту и музыке. Мальчик ходил на различные кружки, увлекался хоккеем с шайбой и конькобежным спортом и параллельно играл на альте и пел в хоре.

«Петь я начал еще в детстве. Это мне всегда нравилось, и я не представлял себя в будущем никем, кроме артиста. После восьмого класса школы я стал воспитанником Советской Армии, играл в военном духовом оркестре на валторне. Параллельно с работой учился в вечерней школе. Прослужив год в оркестре, я понял, что армия - не для меня, и поступил в Студию эстрадного искусства при Свердловской государственной филармонии. По ее окончании я стал работать в Государственном русском Уральском народном хоре. После вечерней школы меня призвали в вооруженные силы Советской Армии. Я попал в ансамбль песни и пляски Уральского военного округа, через некоторое время стал его солистом. После демобилизации приехал в Москву и поступил в Московскую областную филармонию, работал в разных вокально-инструментальных ансамблях: «Фантазия», «Голубые гитары», «Метроном», группе Стаса Намина…

...Для меня главное - успеть все сделать. Догореть бы до конца. Как свеча. Знаете, бывает, порыв ветра загасит свечу в самом начале, а еще есть чему гореть. Мы не застрахованы от случайностей. Мне бы хотелось сделать все, на что я способен», - так рассказывает о себе Александр Малинин в автобиографическом очерке.

Певец уже много лет верен своему сценическому образу и репертуару. Песни он выбирает сам, отдавая предпочтение стихам с глубокой внутренней энергетикой, произведениям русских поэтов. На сегодняшний день издано более двадцати сольных альбомов певца. Песни «Поручик Голицын», «Любовь и разлука», «Забава», «Напрасные слова», «Ночь», «Мольба» давно стали всенародно любимыми и вошли в золотой фонд российской песенной культуры.

А совсем скоро Александр Малинин выступит в Хабаровске, исполнит задушевные романсы и пообщается с публикой, для которой он - самый любимый, самый народный артист.

Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 27 октября в 19:00. Стоимость билетов от 1500 до 4500 рублей.

СПЕКТАКЛИ

«Портрет страха» 16+

Триллер в двух действиях покажут в хабаровском театре драмы Фото: Олег ЗОЛОТО

Триллер - это завораживающий, динамичный и интригующий, так редко играемый на театральных подмостках жанр. Сюжет таков - съемочная группа «Кресент ТВ» приезжает в старинный замок Ренфилд-Хаус - родовое гнездо Камберстоунов - с тем, чтобы документально зафиксировать присутствие в заброшенном зале старинной постройки леденящего душу призрака, снять об этом сногсшибательное шоу и побить все телевизионные рейтинги. Но, как выясняется, у руководителя группы есть другие, и очень коварные планы… Они, возможно, удались бы, если бы… не призрак.

Атмосферный, яркий, насыщенный спектакль, где присутствуют мистика и юмор, страх и любовь.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 23 октября в 18:30. Стоимость билетов от 350 до 1000 рублей.

«Мне мое солнышко больше не светит» (16+)

Современная комедия с песнями - специальный проект Владимира Антипова и Алексея Забегина. Фото: Краевой театр драмы

Эта история произошла в небольшой квартире в Южном микрорайоне Хабаровска. Два друга очень даже серьезно философствуют о сложностях бытия, слушают музыку, иногда пьют и что-то едят… Но один из них не выходит из дома, потому что ему нравится «диванная» жизнь, а мир за окном не нравится совершенно. Но он не ожидал, что мир придет к нему, и продолжал слушать музыку и видеть по ночам странные и страшные сны... А когда он однажды понял, что в гости к нему пожаловал Ангел, а он с ним сел пить виски, даже испугался, понимая, что происходит что-то не то.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 23 октября в 19:00, малая сцена. Стоимость билетов 500 рублей.

«Старший сын» (16+)

В жизни есть лишь один островок, где все по-настоящему. Это место - дом. Твой рай, твоя зона комфорта; место, где течет простая, понятная, уютная жизнь. А вокруг - хаос. И война, которая не прекращается в нашем мире никогда. И вот ты выходишь в этот мир, и ты - уже не ты, и вокруг ничего настоящего.

Как и все мы, герой спектакля Владимир Бусыгин живет, терзаемый современными демонами, и болеет модными иллюзиями - «весь мир у моих ног». Этакий Гамлет из подворотни. Типичный современный человек: иногда посещает лекции, изучает физиологию, психоанализ и другие полезные вещи.

Обманом попадая в дом Сарафанова, он прикидывается его внебрачным сыном, имея за душой совсем не благие намерения: «Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют. Их надо напугать или разжалобить».

Но, пожив рядом с этими душевными наивными людьми, в доме, где настежь открыты двери и пахнет тестом, он понимает, что мнимые отец, сестра и брат - это и есть его настоящая семья. Здесь его дом.

Театр юного зрителя, ул. Муравьева-Амурского, 10. 23, 24 и 25 октября в 19:00 и 18:30 соответственно. Стоимость билетов 500 рублей.

«Чайка 73458»

В Хабаровск едет театр на Таганке с постановкой по пьесе А. П. Чехова Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Пьеса сложная, мистическая, поражающая своей глубиной и словно погружающая нас в то самое озеро, на берегу которого любят, творят, пишут, страдают и умирают. Зритель видит лишь то, что касается только его, и другим понять невозможно.

«Чайка» - это спектакль о несбывшихся надеждах, несложившихся судьбах, о людях, не сумевших изменить свою жизнь. Здесь все влюблены, и каждый влюблен не в того...

Главное в этом спектакле - текст Чехова. Роль режиссера здесь подобна ветру, который лишь оживляет листву на деревьях.

По замыслу режиссера Дайнюса Казлаускаса, основной акцент постановки - это «лишенный цвета, без признаков жизни мир воспоминаний Треплева. Воспоминаний, которые в его реальной жизни были до того самого момента, как он застрелился. И эти воспоминания, как и его преступление перед самим собой, заточили его в неволю навеки, заставив Костю перед лицом вечности бесконечно переживать испытанное им мгновение смерти и искать ответы, которые в жизни он так и не сумел найти».

Дайнюс Казлаускас, режиссер спектакля, сказал: «У зрителя есть возможность посмотреть на эту историю Треплева с перспективы вечности, которая в контексте вечной ночи то оживает теплыми, наполненными жизнью красками, то вновь погружается в холодный мир воспоминаний».

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 21 и 22 октября в 19:00. Стоимость билетов от 1000 до 5000 рублей.

ОПЕРА

«Паяцы» (12+)

Сюжет любовного треугольника комедиантов в жизни превращается в кровавую драму на сцене. Фото: Краевой музыкальный театр

Юг Италии встречает труппу комедиантов. Все жители с нетерпением ждут представления. Обещают веселый фарс. Уже объявлены лица действующие: Паяц - Канио, Коломбина, жена Паяца - Недда, Арлекин - Беппо, его слуга Гардео - Тонио...

Но происходит невероятное: сюжет фарса переплетается с настоящей жизнью артистов. Прима труппы Недда не любит своего мужа - Канио надоел ей своей ревностью. Не любит она и глупого Тонио, признавшегося ей в страстной любви. Ее сердце отдано молодому крестьянину Сильвио. Обиженный отказом Тонио мстит Недде.

В жизнь входит игра, а на помостки врывается сама жизнь.

Канио уже не играет роль в пьесе, он свирепо требует, чтобы жена призналась. Испуганная Недда старается превратить все в шутку... Напрасно!

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 25 октября в 18:00. Стоимость билетов 300-800 рублей.