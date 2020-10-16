В коридорах власти. Евгений Плетнев

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Работа депутата Хабаровской городской думы в деталях в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск». О городской застройке, облике краевой столицы и многом другом в большом интервью с депутатом Хабаровской городской думы Евгением Плетневым и его помощником, юристом, Артемом Якубец.

Евгений Плетнев, депутат Хабаровской городской думы Фото: Сергей ПЯТКОВ