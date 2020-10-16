Не для галочки: КМНС обсудили с главой Хабаровского края пути решения накопившихся проблем ФОТО: Александр Янышев

Михаил Дегтярев встретился с представителями коренным малочисленных народов Севера. На встречу с главой региона пришли вице-президент региональной ассоциации КМНС Иван Бельды, президент краевой молодежной общественной организации КМНС «Феникс Амура» Тамара Актанко, президент краевой спортивной федерации северного многоборья Ольг Киле, президент краевого объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин, председатель недавно созданного союза общин КМНС края, осуществляющих традиционное рыболовство, Галина Волкова и член координационного совета региональной ассоциации КМНС из Амурского района Полина Ходжер.

Участники встречи озвучили один из самых проблемных вопросов - распределение квот на рыбную ловлю. Лимиты частным лицам, увеличили с 50 до 200 килограммов, и это людей устраивает, а с распределением квот между общинами возникает много вопросов.

- Органы исполнительной власти края и сами общественники из числа КМНС отмечают увеличение числа так называемых лже-общин. То есть возникают объединения, приписывающие себя к той или иной малочисленной народности Севера. Их цель - получать прибыль от реализации добытых на льготных условиях водных биоресурсов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что встреча представителей общин с главой региона носила не отчетно-протокольный характер. Были озвучены реальные проблемы, которые власти намерены решить. Поэтому по итогу встречи Михаил Дегтярев поручил краевым министерствам провести ревизию социальных обязательств региональной власти перед коренными малочисленными народами.

Отдельно собираются рассмотреть выделение дополнительных ассигнований из региональной казны в рамках краевой программы поддержки КМНС.

Михаил Дегтярев за время работы в качестве главы региона встречается с общественными и экологическими активистами, главами и жителями муниципалитетов, представителями разных политических сил. Через него КМНС получили возможность лоббировать свои интересы на региональном и федеральном уровнях.