Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали на Сахалине

На Сахалине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Сахалинские медики зафиксировали первый случай смерти от коронавируса на территории области. Официальное подтверждение этой информации дал в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Виталий Лимаренко.

- Первым пациентом, умершим от коронавирусной инфекции, стал 69-летний житель областного центра, - говорится в его сообщении. - По заключению экспертов, к летальному исходу привела неконтролируемая инфекция с поражением всех органов и систем.

Мужчина почувствовал недомогание в начале октября и обратился за консультацией в негосударственную клинику. Сначала он лечился амбулаторно, но, после ухудшения состояния был госпитализирован с начала в городскую больницу имени Ф. С. Анкудинова, а затем в долинскую центральную районную больницу.

Несмотря на старания медиков спасти пациента им не удалось. По состоянию на 17 октября на территории области зарегистрировано 6634 случая заболевания COVID-19, из них 75 зафиксированы за последние сутки. 4635 больных выздоровело. Более двух тысяч человек получают лечение амбулаторно и в стационарах.

Губернатор региона Виталий Лимаренко выразил соболезнования семье погибшего.