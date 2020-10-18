Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 18 октября 2020 года

Воспринимайте подобные требования спокойно - речь идет о вашей безопасности! Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По последним данным на 18 октября 2020 года в Хабаровском крае было выявлено 130 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Наибольший прирост дали Хабаровск и Комсомольск. Осложнена ситуация в Тугуро-Чумиканском районе, где произошла вспышка заболеваемости в селе Удское. Там коронавирус подтвержден сразу у трех человек – двух школьников и взрослого.

Выздоровели 26 человек, на искусственной вентиляции легких находятся одиннадцать человек. Летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано.

Нарастающим итогом с момента первого заболевшего в Хабаровском крае зарегистрировано 13747 случаев Covid-19, выздоровели 10439 человек. Сейчас находятся на лечении 3185 пациентов. В общей сложности умерли 123 человека.

Напоминаем, что в Хабаровском крае ужесточены меры противодействия распространению инфекции. В местах массового скопления людей (торгово-развлекательных центрах, магазинах, общественном транспорте, государственных учреждениях и т.п.) действует масочный режим. Социальная дистанция по-прежнему остается наиболее действенной мерой – там, где это возможно, необходимо держаться на расстоянии полутора метров от окружающих. При первых признаках, схожих с симптомами ОРВИ и гриппа, нужно оставаться дома. При ухудшении самочувствия вызывайте врача на дом. Не занимайтесь самолечением, скупая в аптеках «фуфломицины» или антибиотики. Любой препарат, даже «безобидные» витамины, при неправильном применении может нанести вам больше вреда, чем пользы. Берегите себя и будьте здоровы!