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Радио «Комсомольская Правда»

Национальный проект «Экология»

Прямой эфир 19 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В рамках национального проекта "Экология" утверждены паспорта региональных проектов "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биоразнообразия", "Сохранение лесов".

В формате круглого стола в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывали Алексей Александрович Сабитов, председатель Комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края и Олег Анатольевич Губарец, эксперт центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края.

Алексей Сабитов, председатель Комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края

Алексей Сабитов, председатель Комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Олег Губарец, эксперт центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края

Олег Губарец, эксперт центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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