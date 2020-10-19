Национальный проект «Экология»

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В рамках национального проекта "Экология" утверждены паспорта региональных проектов "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биоразнообразия", "Сохранение лесов".

В формате круглого стола в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывали Алексей Александрович Сабитов, председатель Комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края и Олег Анатольевич Губарец, эксперт центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края.

Алексей Сабитов, председатель Комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ