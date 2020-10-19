В Биробиджане приняли присягу завтрашние казаки

Всего в храм Казанской иконы Божией Матери пожаловали более двадцати кадетов Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Накануне возле храма Казанской иконы Божией Матери, который находится в микрорайоне «Биробиджан-2», наблюдалось радостное оживление. Родители привели своих детей, обучающихся в кадетском классе «Юный пластун», на церемонию принятия присяги. Большинство собравшихся были в защитных масках, соблюдая актуальные рекомендации Роспотребнадзора в связи с распространением коронавируса...

Стены храма, возведенного в столице Еврейской автономной области на пожертвования неравнодушных граждан, украшали живописные иконы. Солнечный свет, свободно льющийся в стильное помещение, придавал дополнительную яркость происходящему. Кадеты построились в шеренгу и дружно приобщались к христианским традициям — отец Евгений (представитель Биробиджанской епархии) провел специальный молебен.

Красочная церемония, приуроченная ко Дню боевой казачьей славы, состоялась в биробиджанском храме Казанской иконы Божией Матери Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

— Кадетский класс «Юный пластун» создан в 2017 году при региональной общественной организации «Землячество Оренбургских казаков имени атамана Старикова». Я сам — с Урала. Начинали мы свою деятельность в селе Кирга Биробиджанского района, затем передислоцировались в Биробиджан — в Центр дополнительного образования «Мост». В настоящее время в кадетском классе занимается 27 школьников в возрасте от восьми до 15 лет. Изучаем строевую подготовку, рукопашный бой, топографию, историю казачества и Дальнего Востока. Волонтеры из Биробиджанского медицинского колледжа помогают нам овладеть полезными медицинскими навыками. Кроме этого, отрабатывается владение национальным казачьи оружием, в том числе нагайкой и шашкой, — рассказал руководитель кадетского класса «Юный пластун» казачий полковник Игорь Тиунов

По его словам, день принятие присяги был выбран неслучайно — 18 октября в России отмечается День памяти войсковой казачьей славы. С помещением для проведения мероприятия помогли представители Биробиджанской епархии, с которой налажено конструктивное сотрудничество.

Кадетов напутствовали на безупречное служение Отечеству специальные гости Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Всего в храм Казанской иконы Божией Матери пожаловали более двадцати кадетов, в том числе восемь новичков, которые влились в учебный коллектив в этом году. Именно они (в возрасте десяти лет и старше) давали клятву, в которой содержались слова «перед Всемогущим Богом, Святым Евангелием и Честным Крестом, перед своими командирами, учителями и родителями торжественно обещаю». Родственники виновников торжества обменивались счастливыми улыбками и снимали происходящее на гаджеты.

Кадетов напутствовали на безупречное служение Отечеству специальные гости — представитель областного военкомата и сотрудник спецподразделения управления Федеральной службы исполнения наказаний. Затем было сделано коллективное фото на память.

Приобретенные навыки пригодятся подрастающему поколению в армейской службе и помогут принести реальную пользу Родине. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Как сообщил Игорь Тиунов, программа подготовки учащихся кадетского класса рассчитана на три года. По истечению этого срока «юные пластуны» получат свидетельства об окончания учебы и неиссякаемый заряд бодрости. Приобретенные навыки пригодятся подрастающему поколению в армейской службе и помогут принести реальную пользу Родине.