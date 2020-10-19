В хабаровском крае военнослужащим будут больше платить Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 октября 2020 года в Вооруженных Силах Российской Федерации произошло очередное повышение денежного довольствия. Увеличение коснулось размеров окладов денежного содержания и составило 3% (увеличилось в 1,03 раза).

Соответствующий приказ был подписан Правительством еще 27 июня этого года. Теперь минимальное денежное содержание рядового (без учета дополнительных надбавок) составляет около 28 тысяч, а среднее – 35-40 тысяч рублей.

Напомним, что осенью прошлого года уже произошли существенные изменения денежного содержания. Так в половину выросла ежемесячная надбавка военнослужащим, занимающим воинские должности с 1 по 4 тарифный разряд (рядовым и ефрейторам). Кроме того, установлена дополнительная надбавка коснулась водителей транспортных средств категории “С” “D”, “СЕ” и составляет 30 % от оклада по воинской должности и колеблется от 3 тысяч 687 до 4 тысяч рублей. Следует уточнить, что профессия водителя в рядах Вооруженных Сил всегда являлась наиболее востребованной. А дополнительные финансовые меры позволили не только поднять престиж военного “шофера”, но и стимулировать их на добросовестное (безаварийное) исполнение должностных обязанностей.

Кроме этого, с 1 января этого года увеличилась и компенсация за поднаем жилых помещений для военнослужащих по контракту. Если ранее она составляла 3 тысячи 600 рублей, а сумму за съемную квартиру “контрактники” оплачивали из своего кармана, то теперь компенсации вполне достаточно для того, чтобы без потери для семейного бюджета снимать квартиру в любой точке города. Для примера: в Хабаровске одинокий военнослужащий получает компенсацию более 14 тысячи рублей, а семья из трех человек - более 23 тысяч.

Кстати, именно на пункте отбора на военную службу по контракту можно получить полную консультацию по вопросам денежного и социального обеспечения военнослужащих.

- Социальные гарантии утверждены для всех категорий военнослужащих по контракту. Однако в некоторых регионах существуют и дополнительные меры поддержки, например, - продовольственный паек. Пункт отбора проводит подробную консультацию и по этим вопросам. В случае, если гражданин изъявил желание поступить на военную службу по контракту, то в любом случае, он в первую очередь приходит к нам, и наши специалисты, инструкторы, предоставляют полную информацию по всем видам обеспечения, - говорит Вячеслав Шайдаров., начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Хабаровск.

Стоит отметить, что именно эти консультации очень часто становятся главными в принятии кандидатом решения о поступлении на военную службу по контракту. И сегодня количество граждан, обращающихся в пункт отбора, значительно увеличилось. Одной из причин, по мнению специалистов, является именно финансовая стабильность. Особенно сильно это выразилось в период первой волны мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, когда ряд коммерческих предприятий малого и среднего бизнеса существенно сократили штаты сотрудников, и уровень безработицы

(по данным центра занятости) возрос в несколько раз. А ежегодная индексация денежного довольствия военнослужащих - один из основных показателей стабильности.

Для консультации обращайтесь в пункт отбора на военную службу по контракту в городе Хабаровск, расположенном по адресу: ул. Серышева, д. 3 или по телефону 8(4212)39-71-93.