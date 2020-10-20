Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 20 октября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 20 октября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 14020. Из них вылечились 10480 человек, скончались 123, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 142 новых случая заболевания. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на 18 октября, число заболевших коронавирусной инфекцией в Хабаровском районе – девять человек, в Комсомольске-на-Амуре – 37, в Бикинском районе – один, имени Лазо – три, в Солнечном – один, в Ванинском - один. Под медицинским наблюдением находится 4936 человека.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.