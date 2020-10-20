Спасти и выйти живыми: В Хабаровске пожарные отработали действия звеньев газодымозащиты Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

При пожаре говорят специалисты самое опасное даже не огонь, а густой отравляющий дыхание дым. Именно он не дает людям выйти из помещения, убивая гораздо чаще чем высокая температура. Звено газодымозащитной службы - это те самые разведчики кто первыми входят в незнакомую квартиру неизвестной планировки когда там не видно не зги пытаясь найти людей и вывести их из пылающего помещения. При этом спасатели сами сильно рискуют жизнью.

Спасти и выйти живыми: В Хабаровске пожарные отработали действия звеньев газодымозащиты Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Совсем недавно, в октябре в Комсомольске-на-Амуре выполняя свой служебный долг погиб пожарный, который действовал в составе звена ГДЗС. Во время пожара в многоэтажном доме звено вынуждено было войти в горящую квартиру через балкон по автолестнице, а вот выйти через стальную дверь не получилось – она была заперта.

Чтобы таких трагедий случалось как можно меньше пожарные регулярно проходят тренировки. В этом семинаре с обязательной отработкой полученных знаний на практике газодымозащитники изучали не только отечественный, но и мировой опыт работы в задымленных помещениях. Тренировки проходили на специально подготовленном полигоне имитирующие жилую квартиру. В семинаре сообщают в ведомстве приняли участие более 50 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска.

Спасти и выйти живыми: В Хабаровске пожарные отработали действия звеньев газодымозащиты Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Правильная тактика ведения разведки в задымленной среде очень важна. Она позволяет пожарным более четко ориентироваться в незнакомой для него обстановке, помещении, - отметил Сергей Карапузь, заместитель начальник службы пожаротушения – начальник дежурной смены 21 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. - Поэтому постоянные тренировки, освоение передовых методик работы, навыков и умений позволяют потом на реальных пожарах быстро принимать решения, чётко выстраивать маршрут движения при обследовании помещений, чтобы осмотреть максимальную площадь и потом суметь найти обратный путь, а также спасти оказавшегося в беде человека, или прийти на помощь своему товарищу.

Спасти и выйти живыми: В Хабаровске пожарные отработали действия звеньев газодымозащиты Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Методики работы в задымленном помещении бывают разные, на данном занятии пожарные детально разобрали плюсы и минусы различных способов обследования при плохой видимости, следуя алгоритмам «Отсек» и «Дверь», «Следуй» и «Дробись». Затем все это было отработанно на практике.

Для этого была создана имитация квартиры жилого дома с предметами мебели, межкомнатными перегородками и так далее. При этом важно было действовать так, чтобы пожарные, двигаясь в пространстве, постоянно сохраняли контакт друг с другом – визуальный, шумовой, тактильный, - подчеркнули в ведомстве.