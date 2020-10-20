Сотрудники транспортной полиции нашли и задержали человека «минировавшего» хабаровский аэропорт Фото: УТ МВД России по ДФО

Му уже писали, что в конце лета, начале осени Хабаровский аэропорт подвергся целой серии электронных атак. Неизвестные присылали сообщения по электронной почте о том, что аэровокзал заминирован. Рейсы откладывались, график перелетов нарушался, пассажиры были вынуждены ждать пока специальные службы проверят здание на наличие взрывного устройства. Авиакомпании несли убытки.

Сотрудники транспортной полиции нашли и задержали человека «минировавшего» хабаровский аэропорт Фото: УТ МВД России по ДФО

Как оказалось все это дело рук одного человека – 38-летнего жителя города Усинска Республики Коми, ранее неоднократно имевшего проблемы с законом – был судим за кражи и ложные сообщения о взрывных устройствах. Вышли на него в ходе совместной операции следователей транспортной полиции и оперативников краевого ФСБ.

Мужчина был очень удивлен, когда в один прекрасный день к нему пришли сотрудники в масках, задержали и доставили в Хабаровск. Он полагал что электронная переписка с поддельных адресов гарантирует его анонимность. В ходе допроса удалось выяснить что минировал он аэропорт что называется в отместку, в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники транспортной полиции нашли и задержали человека «минировавшего» хабаровский аэропорт Фото: УТ МВД России по ДФО

- Заминировал я, потому что был обозлен, что меня в прошлом году задержали из-за них. Тоже из-за ложного минирования. Из-за этого начал посылать сообщения по обратной связи через сайт, - рассказал задержанный.

Мужчина признался, что сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в адрес аэропорта он посылал в июле, августе и сентябре этого года.

- В настоящее время доказана причастность фигуранта к пятнадцати фактам ложных сообщений о минировании самолетов и терминала аэропорта Хабаровска, - отметила Ольга Мироненко, начальник управления информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Сейчас «доброжелатель» заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» по которой электронному террористу светит до пяти лет лишения свободы в местах не столь отдаленных.

Сотрудники транспортной полиции нашли и задержали человека «минировавшего» хабаровский аэропорт Фото: УТ МВД России по ДФО

Расследование как заявили в ведомстве на этом не закончено, сейчас специалисты пытаются установить причастность фигуранта к аналогичным преступлениям, совершенным в Хабаровске и Хабаровском крае.

Напомним, что в краевом центре регулярно «минировали» школы, детские сады, роддома и торговые центры.