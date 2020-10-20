Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с днем рождения региона и подвел первые итоги работы на посту главы края

Стодневка не потрачена даром: Дегтярев успел заключить много важных для жизни края соглашений с инвесторами, привлечь внимание федеральных структур Фото: Правительство Хабаровского края

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ НАМ ПО СИЛАМ

Ровно 82 года назад на картах России появился Хабаровский край - новый регион, быстро ставший ключевым в развитии всего Дальнего Востока. Этому способствовали прекрасное расположение, великолепная логистика, неисчислимые природные богатства, а главное - люди, способные все это использовать. Искрение, честные, с авантюрной жилкой и огромным трудолюбием.

- 82 года – только часть нашей истории. Но это важная часть. Тот период, которым все мы можем гордиться, - подчеркнул Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. - Вы знаете, что русские пришли на Дальний Восток ещё в XVII веке. Они оставили нам ценнейшее наследие – богатства природы и недр. Энтузиасты, приехавшие сюда в конце 30-х, продолжили дело первопроходцев. Они преобразили Хабаровский край, сделали его современным, передовым. Теперь наша очередь трудиться на благо Родины. Сделать жизнь спокойной и счастливой – задача, которая нам по силам. Уверен в этом.

Так совпало, что в день образования Хабаровского края Михали Дегтярев отметил и другую дату – ровно три месяца назад президент назначил его руководить регионом. Отличный повод не только поздравить всех с годовщиной, но и подвести некоторые итоги своей работы.

Тем более, что сам Михаил Дегтярёв последовательно подтверждает свой статус политика новой формации, готового к диалогу с обществом и воспринимающего как норму необходимость отчитываться о своей работе перед жителями Хабаровского края.

Именно поэтому глава региона воспользовался даже такой формальной возможностью, как поздравление с годовщиной со дня образования региона, чтобы рассказать о том, что уже удалось решить и какие задачи стоят перед правительством края.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Первое и главное Дегтярев не отделяет себя от региона. Одно дело руководить, совсем другое купить квартиру в Хабаровске, перевезти сюда свою семью и зарегистрироваться в новом жилье. Необычно, но правильно. Одно дело, когда развивать регион будет приезжий, совсем другое теперь уже местный житель.

Не доверяя отчетам чиновников, Михаил Дегтярёв лично всего за несколько месяцев успел ознакомиться с ситуацией в Хабаровском крае и уже по ряду проблемных вопросов разработать варианты решения годами копившихся проблем.

Что такие три месяца? На самом деле не такой маленький срок, если не почивать на лаврах, а засучить рукава и начать действительно работать. Как отметил глава региона, в этом году рекордными темпами приводятся в порядок городские магистрали. Деньги на это находятся благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральной поддержке.

Помимо этого, введены в эксплуатацию новая ТЭЦ в Советской Гавани и экологичный угольный терминал в Ванинском районе. В индустриальном парке Авангард в Хабаровске завершено строительство первого в крае производственно-логистического центра.

- С руководителем Газпрома Алексеем Борисовичем Миллером подписана программа развития газоснабжения и газификации края на следующую пятилетку. Мы активно занимаемся вопросом гидрозащиты. Амур – великая и своенравная река, но в 2020 году жаловаться на непреодолимые силы природы нельзя, надо создавать надежную систему защиты, выявить причины разрушительных наводнений, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Также глава региона отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы именно Хабаровск стал опорным центром новой региональной авиакомпании, которая свяжет 400 населенных пунктов Дальнего Востока. Проект уже подписан всеми главами дальневосточных регионов, в том числе и самим Дегтяревым.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

- У нас немало трудностей, и в одиночку с ними справиться сложно, - поделился Михаил Дегтярев в своем выступлении. - Это хорошо понимают и президент, и глава правительства. Нам оказывают существенную поддержку. Отмечу, что к 1 октября нам удалось привлечь федеральное финансирование в объеме, более чем в два раза превышающем изначальный план. Объем траншей из федеральной казны увеличился на восемнадцать с половиной миллиардов рублей. Думаю, эти цифры понятны каждому жителю края.

По словам врио губернатора, этого недостаточно, поэтому в крае сейчас идет перезагрузка отношений с предпринимателями, вводятся дружелюбные правила коммуникации, что обеспечит привлечение в край инвестиций и развитие малого и среднего бизнеса.

- Отныне в крае не будет «своего» или «чужого» бизнеса. Для нас все равны. Но помогать будем только тем, кто выполняет три условия: платит налоги, создаёт рабочие места и помогает социальной сфере, - подчеркнул Дегтярев.

По-новому будет жить и медицина региона. В первые же дни Дегтярев декларировал, что сфера здравоохранения должна быть ориентирована на человека, а не на наращивание показателей в отчетах, на бумаге.

- Наши медики, врачи, медсестры, санитарки сегодня в центре внимания. Низкий им поклон за спасённые жизни. Но нужно думать о завтрашнем дне. Медицина должна стать более доступной и эффективной. Мы над этим работаем. Напомню о соглашении, подписанном недавно с группой компаний «МедИнвестГрупп». Наше сотрудничество позволит значительно улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний в Хабаровском крае. Считаю это чрезвычайно важным, - отметил врио губернатора.

НАРОДНЫЙ СОВЕТ И НАРОДНЫЙ ВЫБОР

Одна из насущных задач, сегодня стоящих перед региональной властью, - сформировать обновлённую Стратегию социально-экономического развития Хабаровского края. Нужно ставить амбициозные цели, искать наиболее эффективные пути их достижения. Это сделать можно только с помощью самих жителей края. Народный совет будет основной площадкой для разработки стратегии.

- Мы часто ставим людей перед фактом: здесь будет детский сад, здесь площадка. А их кто спросил? Конфликты и социальная напряженность возникают там, где люди выключены из процесса принятия решений. Так быть не должно, - отметил Дегтярев. - Мы сформировали Народный совет, в который вошло более трехсот активистов. Их поддержали жители края, кого-то я пригласил сам. Очень рассчитываю на помощь этого совета в принятии важных решений.

Кроме того, глава региона рассказал, что в Хабаровском крае началось тестирование нового электронного сервиса – он предварительно назван «Народный выбор». Социально значимые проекты будут выноситься на обсуждение, а потом ставиться на контроль.

- Уверен, вместе мы можем многое. Прямо сейчас пишется новейшая история Хабаровского края – история людей, которые гордятся своей малой и большой Родиной. Искренне желаю в этот праздничный день мира, добра и семейного счастья. Давайте вместе созидать и прокладывать дорогу в будущее нашим детям! Будьте здоровы! И пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь! – завершил свое обращение Дегтярев.