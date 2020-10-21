Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Станислав Глухов «Возвращение на Умальту»

Прямой эфир 21 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Станислав Глухов, журналист, лауреат премии Правительства РФ, член Союза писателей России, глава издательского дома «Гранд Экспресс»

Станислав Глухов, журналист, лауреат премии Правительства РФ, член Союза писателей России, глава издательского дома «Гранд Экспресс»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Известный хабаровский журналист, лауреат премии Правительства РФ, член Союза писателей России - Станислав Глухов, а помимо этого глава издательского дома «Гранд Экспресс», частью которого является медиахолдинг «Комсомольская правда - Хабаровск» в прямом эфире нашей радиостанции презентовал свою книгу - «Возвращение на Умальту. Документальный роман-хроника. 1920-2019 годы».

Станислав Алексеевич поделился с радиослушателями историей создания произведения и некоторыми уникальными подробностями.

Издательский дом «Гранд Экспресс», выпустивший новый роман Станислава Глухова, номинировал его на престижную Общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. Приобрести книгу можно в хабаровских газетных киосках сети «Экспресс».

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это - Хабаровск!Интересное

Рекомендуемые