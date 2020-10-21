Станислав Глухов «Возвращение на Умальту»

Станислав Глухов, журналист, лауреат премии Правительства РФ, член Союза писателей России, глава издательского дома «Гранд Экспресс» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Известный хабаровский журналист, лауреат премии Правительства РФ, член Союза писателей России - Станислав Глухов, а помимо этого глава издательского дома «Гранд Экспресс», частью которого является медиахолдинг «Комсомольская правда - Хабаровск» в прямом эфире нашей радиостанции презентовал свою книгу - «Возвращение на Умальту. Документальный роман-хроника. 1920-2019 годы».

Станислав Алексеевич поделился с радиослушателями историей создания произведения и некоторыми уникальными подробностями.

Издательский дом «Гранд Экспресс», выпустивший новый роман Станислава Глухова, номинировал его на престижную Общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. Приобрести книгу можно в хабаровских газетных киосках сети «Экспресс».