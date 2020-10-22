Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 22 октября 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 21 октября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 14338. Из них вылечились 10619 человек, скончались 123, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 158 новых случаев заболевания. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на 18 октября, число заболевших коронавирусной инфекцией в Хабаровском районе - девять человек, в Комсомольске-на-Амуре - 37, в Бикинском районе - один, имени Лазо - три, в Солнечном - один, в Ванинском - один. Под медицинским наблюдением находятся 4936 человек.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.