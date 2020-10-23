Качественное топливо от компании ННК: подарок автолюбителям к празднику и на каждый день

Группа компаний ННК рада поздравить всех автомобилистов Дальнего Востока с праздником!

В последнее воскресенье октября в России отмечают свой профессиональный праздник автолюбители и работники автомобильного транспорта. Для нашего региона праздник этот почти всенародный, сложно представить себе жителя Хабаровского края, который не пользовался бы общественным транспортом. Не говоря уже о том, что автомобиль, который, как известно, не роскошь, а средство передвижения, есть практически в каждой семье.

Главной ежедневной статьей расходов каждого автолюбителя является заправка своего железного друга. И чем качественнее будет топливо, тем безопаснее окажется поездка, а сам автомобиль прослужит дольше. Выбирать же бензин стоит в проверенном месте. Таким местом за долгие годы стали для многих автомобилистов АЗС ННК.

- Здесь можно быть уверенным в качестве топлива, - подчеркивают клиенты заправки. - Уровень контроля качества и соответствия стандартам на заоблачных высотах.

Здесь можно быть уверенным в качестве топлива, - подчеркивают клиенты

На протяжении многих лет авторитетные эксперты проводят проверку соответствия продукции компании общемировым стандартам. И ННК всегда выходит из испытания победителем.

Сеть автозаправочных станций ННК на Дальнем Востоке занимается реализацией топлива, которое произведено здесь же, на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.

После вхождения в Группу компаний ННК, на нем была проведена масштабная модернизация, теперь завод по праву можно назвать одним из лучших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Хабаровский НПЗ производит линейку моторного топлива, разработанного с учетом особенностей климата в Дальневосточном регионе. Здесь топливо проходит проверку и получает паспорт качества. Однако ННК осуществляет и собственный мониторинг качества реализуемой продукции.

Как подсчитали специалисты компании, пока топливо добирается от Хабаровского нефтезавода до бензобака жителей, к примеру, Приморья, метрологические службы предприятий ННК проводят около 80 анализов.

В компании не забывают и о комфорте посетителей заправок

В компании не забывают и о комфорте посетителей заправок, где идет постоянная борьба за улучшение сервиса и расширение ассортимента предоставляемых услуг. Уютные кафе-зоны с качественным фаст-фудом и свежесваренным кофе, внимательные сотрудники, акции для постоянных покупателей уже стали визитной карточкой АЗС с ярким логотипом-солнцем. Не важно - остановитесь ли вы на отдых во время длительной поездки, или просто заехали заправить свой автомобиль, будьте уверены - на АЗС ННК вы найдете все необходимое.

Группа компаний ННК рада поздравить всех автомобилистов Дальнего Востока с праздником и желает, как говорится, зеленого света, ровных дорог и правильных заправок! И вы можете быть уверены - о качестве топлива на наших АЗС позаботится ННК.