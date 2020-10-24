Афиша мероприятий в Хабаровске на неделю: «Йорш» и немного спорта

В Хабаровск приедет Дмитрий Сокол - фронтмен известной в неформальных и не только кругах группы «Йорш». Фото: с сайта группы

Группа «Йорш» была создана в 2003 году после распада школьной рок-группы, в которой играли Дмитрий Соколов (Сокол) и Михаил Кандрахин. Для того, чтобы купить первые инструменты, вместо школьных каникул ребята работали грузчиками в местном продуктовом магазине. Первые репетиции проходили у Сокола на даче, впоследствии группа перебралась в местный Дом культуры. На протяжении следующих трех лет группа регулярно меняла состав, название и пробовала себя в разных стилях. В конце концов группа решила остановиться на названии «Йорш», изменив первоначальное написание «Ерш», и играть классический панк-рок в духе ранних английских групп 70-х годов.

Первый альбом был выпущен в 2006 году и назывался «Нет Богов!»(Sound Age Productions). С этого момента и начинается официальная история группы. «Йорш» впервые отправляется в тур по городам центральной России.

В 2008 году группа выпускает второй, не менее успешный альбом «Громче?!» на самом крупном рекорд-лейбле «Мистерия звука». Группа дает как первые сольные концерты, так и выступает на разогреве таких групп, как «Тараканы!», «Пурген», F.P.G., «Бригадный подряд», становится участником крупных клубных рок-фестивалей. «Йорш» выезжает за пределы Москвы и области и дает за 2008 год более 50 концертов.

В 2009 году группа «Йорш» участвует в таком крупном проекте, как: «Уроки панк-рока», официальном трибьюте на группу «Тараканы!». Становится финалистом и победителем фестиваля «Свой путь» - признается лучшей командой фестиваля среди четырех стилей: панк-рок, рок, металл и альтернатива. Выступает на разогреве у группы «Король и Шут» в рамках фестиваля Punk Rock Open Fest.

В 2015 году на крупнейшем в СНГ рекорд-лейбле «Союз Мьюзик» был выпущен альбом «Оковы Мира». С первых дней продаж альбом попал в хит-парад Google Play и занял первое место в категории «Альтернативная музыка» и ТОП-10 по всем направлениям. Группа анонсировала тур по России и Республике Беларусь.

Теперь же лидер группы «Йорш» Дмитрий Сокол твердо намерен посетить Хабаровск, где он даст всего один акустический концерт.

- Акустические вечера обладают особым шармом, потому что можно не только поиграть песни в том виде, в котором они были написаны, но и пообщаться со слушателями в тихой и семейной обстановке. Я впервые лечу на Дальний Восток, знаю, что там есть люди, которым мое творчество близко. Очень круто, что получится впервые познакомиться в таком формате, - говорит Дмитрий Сокол.

Все, кто ждет группу «Йорш» в Хабаровске в полном составе, могут прийти на вечер акустической музыки и сказать это лично лидеру группы. Вас ждет общение в неформальной обстановке и много песен - тех самых, за которые «ершей» так любят и ждут.

«Гараж», ул. Волочаевская, 15. 4 ноября, начало в 18:00. Стоимость билетов 1000-1200 рублей.

СПЕКТАКЛИ

«Мои отчаянные тетки» (18+)

Искрометная комедия-детектив в двух действиях. Фото: Краевой театр драмы

Именно они и оказываются запутанными в круговороте событий, связанных с желаниями слишком многих людей завладеть их родовым гнездом, расположенным, к несчастью, в самом центре города на элитной земле. На этом фоне и развивается сюжет уморительно смешной комедии с забавными приключениями, переодеваниями и прочими атрибутами комедии положений, в которой есть все присущее этому искрометному жанру: интрига, путаница, череда недоразумений, которые заставят публику смеяться до слез. И, конечно же, счастливый финал, позволяющий поклонникам жанра не просто хорошо посмеяться и отдохнуть, а провести вечер в компании веселых и остроумных героев спектакля.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 30 октября в 18:30. Стоимость билетов от 350 до 800 рублей.

«Леди Макбет Мценского уезда» (16+)

Следствие по «делу» в одном действии. Фото: Краевой театр драмы

История молодой Катерины, страстной особы, познавшей сметающую все на своем пути любовь. Молодая красавица, по расчету выданная за нелюбимого, годами томится в удушливой чопорной атмосфере богатого купеческого дома, изнывая от скуки… и внезапно загорается пагубной, непреодолимой страстью к дерзкому приказчику Сергею. Отныне она уже не способна думать ни о чем, кроме возлюбленного, и готова ради него на любое безумство и преступление…

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 30 октября в 19:00. Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

«Примадонны» (18+)

Пьесы Кена Людвига - адвоката по профессии - полюбили в Европе, а затем и в России. Фото: Краевой театр драмы

Два молодых безработных актера узнают, что миллионерша преклонных лет разыскивает потерявшихся в детстве племянников, дабы отдать им свои миллионы - те самые совсем не лишние миллионы, ради которых можно рискнуть и сыграть комедию, полную веселых перипетий и сюрпризов. А сюрпризы поджидают молодых охотников за наследством в самом начале, когда становится ясно, что Макс и Стив - это девушки, причем одна из них - глухонемая. Но чего не сделаешь, когда до осуществления мечты рукой подать!

Как и положено всякой уважающей себя бродвейской истории, спектакль «Примадонны» красив и музыкален. Актеры блистательно танцуют, независимо от того, в каких нарядах они в данный момент: дамских или мужских - и в тех, и в других они невероятно обаятельны, и, несмотря на двусмысленность своего положения, не переходят грань. По закону жанра любовь побеждает! Картину дополняет элегантный балет и рок-н-ролл!

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 1 ноября в 17:00. Стоимость билетов от 350 до 1000 рублей.

ВЕЧЕРИНКА

Страшно веселый Хэллоуин в «Хабаровске» (6+)

Один из немногих праздников, который взрослые ждут с нетерпением наравне с детьми Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В этот день кинотеатр «Хабаровск» открывает свои двери для детей от шести лет и взрослых, чтобы отметить самый «ужасный» праздник в году. Мероприятие будет проходить в виде квеста, участвуют команды от 5 до 10 человек.

В программе шоу световых картин от волшебника плюс фокусы; мастер-класс по изготовлению: свечи, тыквы, слайма; коробка страха (от обычного предмета до настоящей лягушки); зельеварение от ведьмочки с элементами крио-шоу; приготовление зелья по своему вкусу; просмотр короткометражного мультика плюс попкорн (в диско-комнате); неоновая дискотека и неоновый браслет в подарок; фотограф и «страшно-красивая» фотозона.

О том, какие еще вечеринки планируются к Хэллоуину в Хабаровске, читайте у нас на сайте в разделе «Досуг».

Кинотеатр «Хабаровск», ул. Стрельникова, 4. 31 октября в 12:00, 16:00 и в 19:00. Стоимость участия 700 рублей. Обязательна запись по телефону 8-924-405-03-20.

КИБЕРСПОРТ

Финал Кубка Хабаровска (6+)

К соревнованиям допускаются спортсмены только из Дальневосточного федерального округа Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

На этой неделе пройдет несколько значимых спортивных событий, одно из которых - финал ежегодного турнира по киберспорту.

К соревнованиям допускаются спортсмены только из Дальневосточного федерального округа. Возрастной порог: Dota 2, Tekken 7 - от 14 лет; Counter-Strike: Global Offensive - от 18 лет.

КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 31 октября, начало в 11:00. Бесплатно.