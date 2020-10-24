Последствия ухудшения погоды в Хабаровске 24 октября: фото, видео Фото: Борис КОКУРИН

Осадки, местами сильные – дождь и мокрый снег, штормовой ветер, который местами может достигать 25 – 30 метров в секунду – то, о чем предупреждали вчера синоптики. Хабаровск и его окрестности ощутили это в избытке. Утром город накрыло мокрым снегом, от сильного ветра срывались и падали ветви деревьев.

Последствия ухудшения погоды в Хабаровске 24 октября: фото, видео Фото: Борис КОКУРИН

В Южном районе краевого центра обрыв линий электроснабжения и перебои с интернетом – ремонтные бригады делают все чтобы вернуть город в нормальное состояние. Несколько упавших веток накрыли стоящие во дворах автомобили.

- МУПы: «Север», «Восток и «Южное» еще с ночи ведут очистку трасс от снежной каши, 8 аварийных бригад ОАО «Хабаровская горэлектросеть» борются с порывами проводов. А сегодня с утра к ним присоединились сотрудники хабаровского «Горзеленстроя»: силами трех бригад они расчищают от упавших деревьев и сучьев проезжую часть и тротуары города. Во дворах этим будут заниматься управляющие компании, - рассказали в администрации города Хабаровска.

Последствия ухудшения погоды в Хабаровске 24 октября: фото, видео Фото: Ольга КИВА

Как сообщают из Комсомольска-на-Амуре там положение не лучше. Город юности так же завален мокрым снегом, а сильный ветер не только оборвал ветви с деревьев, но порывал профнастил с некоторых зданий и «накрыл» им частные автомобили на стоянке.

Последствия ухудшения погоды в Хабаровске 24 октября: фото, видео. Фото: road_life_kms_city

Утром в городе на очистке улиц работают 10 единиц специализированной техники – грейдеры, снегоочистители колесные машины, на которые поставили отвалы. Техника в основном расчищает засыпанную снегом проезжую часть отодвигая его к обочинам.

Последствия ухудшения погоды в Хабаровске 24 октября: фото, видео Фото: Борис КОКУРИН

Коммунальные рабочие чистят остановки. Работы ведутся на всех крупных магистралях города. В полдень на улицы должна выйти дополнительная техника. Администрация города просит автолюбителей оставить свои транспортные средства на стоянках и без сильной необходимости не выезжать на улицы.

Последствия ухудшения погоды в Хабаровске 24 октября: фото, видео Фото: Борис КОКУРИН

Два крупных города Хабаровского края не стали исключением, по данным Дальневосточного УГМС, наиболее опасные метеорологические явления прогнозируются в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, Ульчском, Николаевском, Комсомольском, Солнечном, Нанайском, Хабаровском, Советско-Гаванском районах.

Последствия ухудшения погоды в Хабаровске 24 октября: фото, видео Фото: Ольга КИВА

Циклон будет властвовать над регионом до 25 октября, затем все вернется к нормальным для этого времени года показателям.

Последствия ухудшения погоды в Хабаровске 24 октября: фото, видео. Фото: dtp_khv

Последствия ухудшения погоды в Хабаровске 24 октября: фото, видео. Фото: dtp_khv

Последствия ухудшения погоды в Хабаровске 24 октября: фото, видео. Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА