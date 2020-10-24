Из-за непогоды движение пассажирских автобусов ограничено на дороге Хабаровск-Лидога-Ванино Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Этой ночью Хабаровский край накрыл циклон с дождем, мокрым снегом и сильным ветром. Как сообщили в региональном МЧС из-за это в 30 городах и поселках Хабаровского края отмечались проблемы с электроснабжением. Сейчас повреждения исправляют бригады энергетиков.

- Специалисты ведут поиск поврежденных участков сети и оперативно проводят аварийно-восстановительные мероприятия, переподключение оборудования. Осложняют работу продолжающиеся осадки и налипание мокрого снега на провода, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за непогоды движение пассажирских автобусов ограничено на дороге Хабаровск-Лидога-Ванино Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кроме этого, из-за сильного гололеда на трассах было остановлено автобусное сообщение на участке автодороги Хабаровск-Лидога- Ванино с подъездом в Комсомольск-на-Амуре. Также принято решение на время прохождения циклона приостановить работу паромной переправы «Ванино-Холмск».

- Для оказания помощи автомобилистам на наиболее сложных участках дорог Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Владивосток организовано дежурство нескольких групп спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра МЧС России на автомобилях высокой проходимости и аварийно-спасательным снаряжением, - рассказал Виталий Дарчия, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за непогоды движение пассажирских автобусов ограничено на дороге Хабаровск-Лидога-Ванино Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как отметили в ведомстве силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в повышенной готовности к реагированию. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, налажен оперативный обмен информацией.