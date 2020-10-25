Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 25 октября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 25 октября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 14860. Из них вылечились 11010 человек, скончались 124, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 178 новых случаев заболевания. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на утро 23 октября, больше всего заболевших - 99 случаев в Хабаровске, в районе имени Лазо - 28, в Комсомольске-на-Амуре за минувшие сутки подтверждено 15 случаев, в Хабаровском районе - восемь, в Верхнебуреинском - семь и единичный случай в Комсомольском районе.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.