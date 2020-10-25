Бездомным в Хабаровском крае раздадут маски и накормят их горячей едой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бездомным в Хабаровском крае раздадут маски и накормят их горячей едой. Напомним, в регионе работают в этом направлении 17 государственных учреждений социального обслуживания населения и девять негосударственных организаций.

- Людям помогают восстановить документы, обеспечивают временным жильем, горячим питанием, одеждой. За девять месяцев 2020 года социальным обслуживанием охвачено 1629 граждан, - рассказали в министерстве социальной защиты населения края.

В комплексных центрах социального обслуживания населения поселка Ванино и Комсомольска-на-Амуре бездомным по будням дают горячее питание. В Советской Гавани услугу начнут предоставлять с ноября. Бездомных обеспечивают масками. Для этого по соцучреждениям распределили 98 тысяч единиц средств индивидуальной зашиты.

С 15 ноября соцработники возобновят вечерние рейды по местам скоплений людей без определенного места жительства. Цель участников рейдов – оказать социальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, в Хабаровске действует «НочлежХа». Она находится на улице Красноводская, 2. Три специально переоборудованных отапливаемых железнодорожных вагона рассчитаны на размещение 100 человек. Нуждающиеся здесь могут не только переночевать, но и заменить пришедшую в негодность одежду, получить горячее питание.

Также в крае действует программа «Путь домой», направленная на помощь людям, которые по каким-либо причинам не могут уехать домой. В рамках программы «Подари тепло» нуждающимся выдают бесплатную помощь в виде одежды и обуви.

Поучаствовать в судьбе бездомных может каждый желающий. По вопросам оказания благотворительной помощи и оказания социальных услуг, пожалуйста, обращайтесь в министерство социальной защиты населения края на горячую линию по телефону (4212) 30-87-42 (по будням в рабочее время).