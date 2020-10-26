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Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Последняя неделя октября.

Прямой эфир на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В штабе хабаровского регионального отделения ЛДПР появился новый руководитель. В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Иван Рыбин подробно рассказал о себе и о своих дальнейших планах.

Иван Рыбин, руководитель штаба хабаровского регионального отделения ЛДПР

Иван Рыбин, руководитель штаба хабаровского регионального отделения ЛДПР

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пока жизнь в городе идет своим чередом - зло среди нас не дремлет. Мошенники и грабители и прочие вредоносные элементы сочиняют все новые и новые схемы отъёма честно нажитого и граждан. В нашей студии побывал Иван Маслов, заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска и в подробностях рассказал о борьбе с преступностью на территории Краснофлотского района.

Иван Маслов, заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска

Иван Маслов, заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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