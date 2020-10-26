Как за ночь встретить два Новых года: история хабаровчанки Фото: Николай ХИЖНЯК

Многие люди традиционно отмечают Новый год дома, в кругу друзей или родных. Однако не всем удается отметить праздник так, как хочется, потому что иногда волею какого-то неведомого случая все происходит непривычно, спонтанно и порой даже веселее, чем ожидалось. Пример тому - случай из жизни Анны Нестеровой, хабаровчанки, которой повезло встретить два Новых года за одну ночь.

- Дело было 31 декабря 2007 года. Сначала хотела остаться в Хабаровске отмечать Новый год, а потом решила поехать к родным в Якутию. Пока думала-решала, билеты остались только на 30 декабря. Делать нечего - купила, собралась и поехала, - вспоминает Анна.

Сама по себе поездка сначала не отличалась ничем от предыдущих. Первый день праздником в вагонах и не пахло. Люди просто сидели и ждали, когда же поезд остановится на нужной станции, а потом собирали свои пожитки и направлялись к выходу. Их места пустовали недолго, новые пассажиры заходили в поезд, но настрой у них был куда более позитивный. Видимо, уже начали отмечать.

На следующий день, 31 декабря, вагоны заметно опустели. Остались, видимо, самые отчаянные романтики и просто не успевшие купить билеты вовремя пассажиры. Проводники немного расслабились, сбросив с себя тень официоза, и от души поздравляли тех, кто составлял им компанию в новогоднюю смену. Стрелки наручных часов мерно отстукивали секунды, минуты и часы. И чем ближе приближалась волшебная полночь, тем больше с непривычки становилось не по себе.

- Самые предусмотрительные пассажиры ближе к 12 часам где-то раздобыли шампанское. Хотя, может, и с собой взяли, понимая, что ночь с 31 декабря на 1 января проведут в поезде. С этого и началось празднование, впрочем, спиртным особо никто не увлекался, чтобы потом ненароком не проспать свою станцию, - рассказала Анна.

Так хабаровчанка с попутчиками отметила Новый год в своем часовом поясе (+7), в котором живет Хабаровский край. Когда проехали Архаринский район в Амурской области, у пассажиров появился еще один повод поднять импровизированные бокалы, которые заменили пластиковыми стаканчиками.

- На станции «Ядрин» проходит граница часовых поясов. Когда мы ее проехали, у нас в новом часовом поясе (+6) Новый год еще не наступил. Поэтому за ночь мы встретили два Новых года. Я загадала два желания, и, надо сказать, оба они сбылись, - закончила свой рассказ Анна.

Делитесь своими новогодними историями в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.