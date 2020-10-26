Экология для будущих поколений: Комсомольский НПЗ провел экоурок в подшефном детском доме

Экоурок оказался не только полезным, но и очень интересным. Фото: Комсомольский НПЗ

Детский дом № 20 поселка Хурба является давним другом Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие регулярно оказывает его воспитанникам поддержку, как материальную, так и образовательно-воспитательную. С целью познакомить ребят в детском доме с многообразием и красотой живой природы Дальнего Востока, сотрудники Комсомольского НПЗ приняли участие в организации экопросветительского мероприятия, направленного на формирование у детей положительного отношения к природе своей страны.

Сотрудник КНПЗ, оператор технологических установок цеха № 2 Георгий Алимов выступил перед детьми с презентацией о многообразии лесов России, о фауне, которая их населяет и о том, как важно сохранить все это для нашего будущего. В ходе экоурока ребятам было предложено посадить в небольшой горшок свое собственное дерево маньчжурский орех, чтобы лично ухаживать и заботиться о нем.

Взрослые и дети вместе высадили несколько деревьев. Фото: Комсомольский НПЗ

- В ходе своего выступления я делал акцент на том, как важен здоровый лес в жизни людей, о том, как можно пользоваться лесными богатствами и при этом не истощать их, рассказал Георгий. Приятно было видеть, что детям интересна эта тема, - поделился впечатлением от урока Георгий Алимов. - А потом мы вместе посадили семена ореха маньчжурского в именные горшочки, которые сами и подписали. Дети пообещали, что дождутся всходов и на следующий год высадят их на территории детского дома. В итоге все остались довольны. Надеюсь, это не последнее мероприятие, проведенное с этими ребятами.

А пока воспитанники слушали Георгия, молодые специалисты Комсомольского НПЗ Валентин Короткий , Матвей Хортик , Ярослав Шабалин , Матвей Минаков и Евгений Путилин совместно с специалистом по социальным программам Светланой Нестеровой занимались подготовкой к высадке привезенных с собой саженцев деревьев, предоставленных профсоюзной организацией Комсомольского НПЗ и декоративным питомником МУП «Спецавтохозяйство». рядом со зданием детского дома. Позже к ним присоединились и дети, и каждый из ребят смог вместе с молодыми работниками посадить свое собственное деревце, чтобы в будущем у них появился личный маленький лес.

- Это мероприятие имеет большое значение для подрастающего поколения, потому что каждое посаженное своими руками дерево запомнится надолго и сохранится в сердце каждого ребёнка, - поделилась своим мнением директор детского дома № 20 Олеся Масютина. По итогу, было высажено 20 новых деревьев, это и маньчжурский орех, и клен, амурский бархат, черемуха, рябина и другие виды деревьев. Мы надеемся, что деревца приживутся и в скором времени зашелестят густой листвой».

Эти дети, когда вырастут, наверняка будут заботиться о природе родного края. Фото: Комсомольский НПЗ

- Ребята с неподдельным энтузиазмом принялись за высадку своих личных деревьев, - рассказал молодой специалист Комсомольского НПЗ Ярослав Шабалин. - Каждому хотелось не только получить свой собственный маньчжурский орех или клен, но и своими руками посадить, полить и подписать его. И даже несмотря на то, что им потребуется время и забота, чтобы вырасти в полноценные, густые деревья, дети и мы, молодые специалисты Комсомольского НПЗ, уже сейчас можем гордиться собой – мы внесли свой вклад в будущее дальневосточной природы!

Экомероприятие, которое организовал для детей Комсомольский НПЗ , помогло им расширить свои знания и кругозор в области природоведения Хабаровского края, дало новые знания об экологии и природе вокруг них. И глядя на то, с каким восхищением дети относятся к возможности лично позаботиться о ней, становится понятно – экология Хабаровского края в надежных молодых руках!