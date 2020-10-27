Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 27 октября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 27 октября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 15220. Из них вылечились 11014 человек, скончались 126. За последние сутки в регионе выявили 181 новый случай заболевания. Получают лечение 4080 человек, из них в стационаре 1939, амбулаторно 2141. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на утро 27 октября, в Хабаровске - 69 новых заболевших, в Хабаровском районе - 12, а Комсомольске -на-Амуре - 19, в Амурском районе - 6, в районе имени Лазо - 24, в Ванинском 34, в Советско-Гаванском - один и в Бикинском - 16.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.