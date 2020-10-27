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Радио «Комсомольская Правда»

В коридорах власти. Инновации в переработке ТКО

Прямой эфир 27 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (2):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В рамках программы «В коридорах власти» в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывали депутаты Городской думы Хабаровска, заместитель председателя Хабаровской городской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию - Наталья Жирякова, заместитель председателя Комитета по городскому хозяйству - Константин Головко и председатель научно-образовательного центра «Инновационные технологии переработки техногенных и твердых коммунальных отходов» НИТУ МИСиС - Петр Дзвинник. Речь шла о возможной реализации на территории Хабаровского края уникального проекта строительства инновационной установки по переработке ТКО для получения вторсырья, тепла и электроэнергии.

Наталья Жирякова, заместитель председателя Хабаровской городской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию

Наталья Жирякова, заместитель председателя Хабаровской городской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Головко, заместитель председателя Комитета по городскому хозяйству

Константин Головко, заместитель председателя Комитета по городскому хозяйству

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Дзвинник, председатель научно-образовательного центра «Инновационные технологии переработки техногенных и твердых коммунальных отходов» НИТУ МИСиС

Петр Дзвинник, председатель научно-образовательного центра «Инновационные технологии переработки техногенных и твердых коммунальных отходов» НИТУ МИСиС

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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