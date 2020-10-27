Террорист рассказал, по чьей указке хотел закидать митингующих коктейлями Молотова в Хабаровске

Мужчина собирался уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В начале июля этого года сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске. Силовики задержали таксиста, который готовился закидать митингующих на площади Ленина людей коктейлями Молотова. Сейчас стало известно, кому была нужна смерть людей в краевой столице.

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На кадрах задержания сотрудники ФСБ находят у 32-летнего мужчины несколько бутылок из-под лимонада с зажигательной смесью. С собой у боевика оказался также охотничий нож и флаг международной террористической организации.

В телефоне таксиста силовики нашли видео с присягой главарям незаконного бандформирования, с которыми он был в переписке. Дальше мужчина собирался уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок

КТО ОТДАЛ ПРИКАЗ?

В интернет просочилось новое видео, на котором все тот же таксист рассказывает о планах по дестабилизации обстановки в Хабаровске. Подлинность видео подтвердил «Комсомолке» источник в силовых структурах.

Задержанный - гражданин Узбекистана Самараддин Р. Инструкции, по его словам, он получил от полевого командира запрещенной в РФ группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ) Абу Солоха.

- Я попросил конструкции зажигательные, они направили меня. И вовремя митинг, - говорит на видео Самараддин Р.

Хабаровский таксист взят под стражу, были ли у мужчины сообщники - пока неизвестно.