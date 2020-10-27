Михаил Дегтярев преодолел отметку в 100 дней на посту главы Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Когда ровно сто дней назад пустующий кабинет губернатора Хабаровского края занял молодой руководитель из кадрового резерва президента России, многие в недоумении пожали плечами. Михаил Дегтярев - кто такой? Толком о назначенце из Москвы никто не знал, соответственно, восприняли его приезд в не самый стабильный и успешный регион страны скептически. Мол, пришел отсидеться на высоком посту, заработать политические очки и опять в столицу - делать карьеру.

Сейчас уже можно сказать, что президент с кандидатурой не ошибся. Врио начал с того, что не стал размениваться на политические дискуссии, а сразу принялся за работу. Первое - отправился в отдаленные районы края для того, чтобы своими глазами увидеть, как там живут люди. Все мы знаем, что зачастую то, что докладывают некоторые руководители, не всегда соотносится с действительным положением дел в глубинке.

А руководителю региона, заинтересованному в его развитии, как хорошему врачу необходимо знать точный диагноз, чтобы начать правильное лечение. К слову сказать, за сто дней Дегтярев лично посетил 17 районов, входящих в Хабаровский край, посмотрел, поговорил с людьми и сделал выводы. Как следствие - в районах наконец-то закипела жизнь и не только в них.

За относительно короткий промежуток времени Михаил Дегтярев смог обеспечить заметные подвижки по многим проблемным вопросам, заложив фундамент устойчивого экономического и социального развития Хабаровского края. Это стало возможным благодаря его жесткой ориентированности на результат и обнулению политических конфликтов внутри региона.

Кроме того, во время работы в Москве Михаил Дегтярев приобрел много полезных знакомств, которые не стесняется использовать на благо края. В регион потекли федеральные деньги, начались реформы во многих областях, которые прежде были тихим омутом и своеобразной синекурой для местных чиновников.

Например - спорт. Сдвинулся с мертвой точки проект строительства краевого «Дворца Самбо», получено одобрение Минспорта России на строительство в Хабаровске олимпийского бассейна. После смены руководства по-новому заиграли элитные клубы региона. Тот же «Амур» наконец-то стал побеждать, пусть пока и не во всех матчах, но лиха беда начало. Немало внимания уделяет врио губернатора и развитию детского спорта.

- Мы были очень вдохновлены, когда Михаил Дегтярев лично позвонил и пожелал удачи нашим хоккеистам в суперфинале турнира «Золотая шайба», - рассказывает Владимир Царенко, наставник детской команды по хоккею «Трансбункер». - Ну и, конечно, поздравил, когда мы выиграли суперфинал у москвичей. Удивительное дело - в регионе существует уникальный коллектив, который выигрывает самые престижные состязания в стране, а о нем вообще никто в последнее время не вспоминал. Я очень рад, что наконец-то кто-то обратил внимание на детский спорт, ведь именно из него потом вырастают олимпийские чемпионы, такие, как тот же Артем Зуб, который так же занимался у меня.

Детский хоккейный коллектив из поселка Ванино - не единственный, на кого обратили внимание. На днях в Хабаровск доставили вторую партию специализированного спортивного оборудования. Например, краевой центр развития хоккея «Амур» получил свой дорогостоящий комбайн для заливки льда, а скоро в край доставят беговую ледовую дорожку. Также на стадионах «Юность» и «Заря» появились новые футбольные поля, в краевом центре стартовало строительство крытого футбольного манежа, в Комсомольске-на-Амуре наконец-то обновили инвентарь школы олимпийского резерва.