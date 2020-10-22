В Хабаровском крае в 2021 году 4 школы искусств получат новые музыкальные инструменты

Новые музыкальные инструменты и необходимые учебные материалы в 2021 году получат 10% школ искусств Хабаровского края. Новое музыкальное оборудование будет закуплено в рамках национального проекта «Культура», на эти цели выделят более 21 миллиона рублей.

Новое оборудование получат детская школа искусств в поселке Хор района имени Лазо, учреждение культуры в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района, школа искусств Хабаровского муниципального района и детская школа искусств в Советской Гавани.

Отметим, что всего в Хабаровском крае имеется 40 детских школ искусств, и все они в той или иной мере нуждаются в обновлении музыкальных инструментов. Особенно это касается учреждений, расположенных в небольших селах и поселках.

Добавим, что годом ранее в рамках нацпроекта необходимым музыкальным оборудованием были дооснащены музыкальные школы в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Амурске.

Национальный проект «Культура» разработан для реализации указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».