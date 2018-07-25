Владимир Путин поручил проработать экономическую сторону строительства моста на Сахалин

26 Июль 02:59 2018-07-26T02:59:51+03:00

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Мост между Сахалином и Хабаровским краем построят в самой узкой части пролива Невельского в Охотском море - между поселками Лазарев в Ульчском районе и Погиби Охинского городского округа. Проект крупнейшего на Дальнем Востоке объекта пока только обсуждается и прорабатывается различными структурами и ведомствами. Планируется, что к его возведению строители приступят не раньше 2021 года. Накануне глава Сахалинской области встретился с президентом. Они обсудили этот проект, после чего Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о строительстве моста, соединяющего остров с Хабаровским краем.

- Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями, - сказал Владимир Путин. - И как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей: можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, - все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края. Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику.

Несмотря на то, что вопрос строительства моста все еще находится в подвешенном состоянии - никакие документы еще не подписаны, со стороны Хабаровского края рабочие уже проводят исследования земли. Это нужно для того, чтобы понять, по какому маршруту будут пролегать подъездные пути.

- Президент только вчера дал задание проработать вопрос строительства. А он на самом деле уже давно прорабатывается. Организация, которая занимается проектом не только строителства моста, но и подъезда к нему, в том числе и железной дороги, заблаговременно начала все делать. В Ульчском районе, в селе Богородское и Декастри уже идут геодезические работы, - рассказал корреспонденту «КП» в Хабаровске» Денис Куреня, первый заместитель главы администрации Ульчского муниципального района.

Железную дорогу специалистам придется строить с нуля. На территории Хабаровского края ветка будет идти от Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева. На этом участке никогда не было железнодорожного полотна. Сегодня БАМ доходит лишь до города Юности, что сдерживает развитие инфраструктурных производств и портовых зон.

- Если от Селехино до Ягодного раньше была узкоколейка, но ее уже разобрали давно, то от Цимермановки до Декастри ее не было никогда. Если со сталинских временем остались остовы мостов, которые рабочие еще в те времена планировали построить, то сейчас ничего этого уже нет. Специалисты работают с нуля - бурят землю, изучают грунт, карьеры и подъездные пути. Работа идет полным ходом. Мост будет примерно в 2,5 раза меньше, чем крымский - там длинна 19 километров, а у нашего будет примерно 7-9 километров. Это вместе с переходом и подъездными путями, - отметил Денис Куреня.

Проект начали обсуждать уже давно. Еще в 2013 году краевые власти отмечали, что в перспективе это даст возможность перенаправить «северный завоз» на Камчатку и Чукотку через сахалинские порты. Одновременно освободятся порты Хабаровского края - Ванино и Советская Гавань, которые нацелены на транспортировку экспортных грузов.

Большой плюс это даст и северным районам края. В Ульчском, к примеру, надеются, что строительство моста решит многие их проблемы. Появятся новые рабочие места, благодаря развитию инфраструктуры цены на многие товары и услуги, по мнению местных жителей, упадут. А часть рабочих, которые приедут работать на объекте, останутся жить в районе, закрыв проблему с оттоком населения.