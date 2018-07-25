2018-07-25T14:31:45+03:00
Происшествия

Пятилетнего ребенка, впавшего в кому после избиения, доставят из Биробиджана в Хабаровск

Мальчик по-прежнему находится в критическом состоянии
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пятилетнего ребенка впавшего в кому после избиения доставят из Биробиджана в Хабаровск. Фото: Хабаровский территориальный Центр медицины катастрофПятилетнего ребенка впавшего в кому после избиения доставят из Биробиджана в Хабаровск. Фото: Хабаровский территориальный Центр медицины катастроф
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В столице Еврейской автономной области накануне произошел вопиющий случай. Пятилетний ребенок впал в кому после жестокого избиения. Когда медики привезли мальчика в больницу, врачи подумали, что на него напал дикий зверь.

Сначала сотрудники следственного комитета предполагали, что малыша избил десятилетний мальчик, у которого имеются психологические отклонения. Сейчас следователи рассматривают и другие варианты. По данному факту они возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

- Мы рассматриваем несколько версий. Говорить о них пока рано. На данном этапе расследования рассматриваются и отрабатываются все возможные варианты произошедшего, в том числе, о причинении телесных повреждений мальчику другими детьми, - рассказали корреспонденту «КП» в Хабаровске» в СУ СК России по ЕАО.

Правоохранители также просят помощи у горожан, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии или ставших свидетелями или очевидцами произошедшего, обращаться по телефону доверия 8 (42622) 4-57-65. А пока следователи выясняют, кто нанес малышу такие увечья, врачи борются за его жизнь.

Сейчас ребенок находится в областной больнице в Биробиджне. Вопрос с его перевозом в дальневосточную столицу уже решен. Соответствующая договоренность достигнута с минздравом Хабаровского края и краевой клинической больницей.

- Мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии, в коме. Ему нужно специализированное лечение, которое есть во второй краевой клинической больнице в Хабаровске. Ребенок будет проходить лечение в нейрохирургическом отделении учреждения, - сообщил Александр Березань, лечащий врач ребенка.

Когда именно мальчика перевезут в краевую столицу, пока неизвестно. Экстренному перелету мешают погодные условия. В регионе бушует циклон, который принес с собой сильные дожди и порывистый ветер.

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