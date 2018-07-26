2018-07-26T06:16:43+03:00
Происшествия

Третий лишний: На Камчатке жена вместе с любовником убила мужа и закатала его тело в бетон

Душа в душу парочка прожила почти два года,пока на их след не вышли сотрудники уголовного розыска
Александра ШОПЕНКО
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Третий лишний: На Камчатке жена-изменщица вместе с любовником убила мужа и закатала его тело в бетонТретий лишний: На Камчатке жена-изменщица вместе с любовником убила мужа и закатала его тело в бетонФото: Алексей БУЛАТОВ
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Камчатский любовный треугольник трагически распался из-за «внезапно вспыхнувшей неприязни» к одному из его «углов». Как результат – обнаруженное в бетоне тело мужа, которого сперва убили жена и ее сожитель, а затем в подвале жилого дома залили труп бетоном.

Дело происходило в поселке Светлый Елизовского района Камчатского края. На преступление, по версии следствия, 49-летняя изменщица с 33-летним любовником пошли ночью 22 августа 2016 года. Парочке стало крайне неприятно общество мужа, и они решили от него избавиться.

- Для начала любовники ударили 38-летнего жителя Алтайского края по голове металлическим предметом, а затем нанесли ножевые ранения в области шеи и бедра. Муж скончался на месте, от тела было решено избавиться, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

Способ сокрытия следов преступления сожители выбрали нехитрый. Злоумышленники спустили тело в подвал, где и закопали. После ситуационный погост был забетонирован.

Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Душа в душу криминальная парочка прожила почти два года, пока на их след не вышли сотрудники уголовного розыска. Мужчина и женщина признались в убийстве и показали место, в котором похоронили погибшего. Тело было найдено на глубине 1,5 метра вместе с орудиями и следами преступления.

Парочку задержали по подозрению в совершении убийства. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы. В данный момент проводятся следственные действия.

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