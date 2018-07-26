Предпринимателей Хабаровского края «дорастят» до закупок у госкорпораций

26 Июль 04:00 2018-07-26T06:16:52+03:00

До 2020 года объем закупок малого и среднего бизнеса должен увеличиться до одного миллиарда рублей

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В последние три года в Хабаровском крае отмечается спад закупок крупных корпораций у местных предприятий малого и среднего бизнеса. Основная причина - товары, работы, услуги, производимые в регионе, не выдерживают конкуренции. Как можно изменить ситуацию, обсудили парламентарии Хабаровского края.

ЦИФРЫ

В 2017 году 485 организаций совершили закупки с местом поставки Хабаровский край у поставщиков на 336,7 миллиардов рублей. Конкурсы выиграли 7,5 тысяч компаний, из них только 2,2 - местные.

- Средняя цена контракта в четыре раза больше у поставщиков не из Хабаровского края - почти 25 миллионов. Средний доход одного поставщика в год составил в 12 раз больше, чем у нашего. Речь идет не только о заказчиках, которые у всех на слуху - Газпром, Транснефть, но и о тех, кто делают закупки для нужд края, - отметил Иван Загорский, замминистра экономического развития Хабаровского края.

НЕКОНКУРЕНТНОЕ КАЧЕСТВО

Претензий к качеству местного товара у крупного заказчика может и не быть, но вот выбрать поставщика корпорация предпочтет, например, в Ярославской области. Связано это с тем, что в Хабаровском крае высокие энерготарифы, а большие затраты на перевозку увеличивают себестоимость товара. К тому же, местные предприятия должны предоставить работникам Крайнего Севера и приравненным к нему территорий госгарантии и ряд компенсаций. Это также накалывает отпечаток на конечную стоимость товара.

- Для предпринимателей, работающих в северных районах края, выиграть торги и поставлять услуги госкорпорациям – это нереальная задача. Нужно понимать, что они несут слишком большую социальную нагрузку в виде северных компенсаций работникам. И я уверен, что доля «северных» предпринимателей, участвующих в закупках вертикально интегрированных компаний, минимальна, - сказал Павел Симигин, заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края.

Диаметрально противоположная ситуация для местных заказчиков. Предприятиям Хабаровского края логично закупать необходимые товары в регионе (конечно, если они есть). Таким образом снижаются траты на перевозку, сырье, и, что самое главное, формируется аванпост для предприятий, которые могли бы расширить свое производство для стран АТР.

Однако «на пятки» Хабаровскому краю наступают конкуренты - соседи по ДФО. Например, Приморье и Республика Саха (Якутия), которые вплотную занялись вопросом закупок по 223-ФЗ.

- Если мы не начнем заниматься этими вопросами, то заводы по производству чего-либо для нужд всего Дальнего Востока будут располагаться там, - предостерег Иван Загорский.

«ДОРОСТ» НА ПРИРОСТ

Менять ситуацию будут с помощью программы «Доращивание». Главная цель проекта - привлечение дополнительных средств местным для предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка в рамках программы будет оказываться по четырем пунктам: сертификация, информация, консультация и партнерство. План - увеличить закупки у местных поставщиков по 223-ФЗ до одного миллиарда рублей к 2020 году.

- Для этого предстоит проанализировать объемы спроса и предложения, найти точки равновесия и заключить соглашения с основными холдингами по увеличению закупок. Мы пытаемся нащупать, как это воплотить в жизнь, потому что никто никогда не делал такого в России, - сообщил замминистра.

К слову, уже заключено два партнерских соглашения с Русгидро и Роснефтью. Подобные программы есть и в других крупных госкорпорациях, как РЖД, «Транснефть - Дальний Восток», «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

По итогам обсуждения парламентарии предложили проработать вопросы, связанные с улучшением правового обеспечения госзакупок по 223-ФЗ. Среди них: определить, в каких случаях договор может заключаться с единственным поставщиком и установить положения, компенсирующие особенности деятельности дальневосточных бизнесменов.

Кроме того, будет продолжена работа по определению товаров, работ и услуг, которые оказывает малый и средний бизнес Хабаровского края. При необходимости, некоторые позиции включат в классификатор продукции по видам экономической деятельности Минэкономразвития.