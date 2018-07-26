2018-07-27T03:33:56+03:00
Общество

Жестоко избитого в Биробиджане ребенка привезли на лечение в Хабаровск

Малыш по-прежнему находится в состоянии комы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Избитого в Биробиджане ребенка доставили в Хабаровскую больницуИзбитого в Биробиджане ребенка доставили в Хабаровскую больницуФото: Влад КОМЯКОВ
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В Хабаровск во вторую краевую клиническую больницу доставили пятилетнего мальчика, который впал в кому после жестокого избиения. Ребенка в дальневосточную столицу перевозили не по воздуху на вертолете, как планировалось с самого начала, а на автомобиле. Перед перевозкой врачи длительное время совещались, но в итоге решили, что для транспортировки сгодится и машина.

- Письмо из биробиджанской областной больницы пришло вчера после шести вечера в краевой минздрав. Мы провели консультацию с местными врачами и решили, что не стоит спешить, перевозить пациента сразу. Отложили эту процедуру на сегодня, - рассказал корреспонденту «КП» в Хабаровске» Павел Курнявка, главный врач Хабаровского территориального центра медицины катастроф.

Ребенка уже доставили в больницу. В пути его сопровождали опытные врачи и мама. Состояние мальчика не изменилось, он по-прежнему находится в коме. Медики продолжают поддерживать медикаментозный сон.

- Мальчика направили в реанимационное отделение, а это говорит о том, что он в тяжелом состоянии. Вместе с ним из Биробиджана приехала мама, - коротко рассказали во второй краевой клинической больнице.

Напомним, что сильнейшие травмы ребенок получил в понедельник, 24 июля. Избитого мальчика, который лежал без сознания нашли случайные прохожие. По факту избиения ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». По одной из версий тяжелейшие травмы ему мог нанести психически нездоровый 10-летний мальчик.

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